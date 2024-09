Amor que cura: idoso se recupera após visita emocionante de sua cachorrinha em hospital

Após passar 15 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), um senhor de 73 anos, identificado como Valdir Zabel, teve uma surpresa emocionante que resultou em uma reviravolta em sua recuperação. Durante o tratamento no hospital, o idoso teve a oportunidade de rever sua fiel companheira, uma cachorrinha chamada Preta. A ideia de proporcionar esse encontro foi da psicóloga que acompanhava o caso e acreditava que a interação poderia contribuir para o bem-estar do paciente.

De acordo com a TV Gaspar, o reencontro ocorreu no pátio do hospital, em uma área externa, sob os cuidados da equipe médica. Assim que viu Preta, Valdir se emocionou profundamente, chorando de alegria. A cachorrinha, que também demonstrou estar com muita saudade, não parava de pular no colo do tutor, demonstrando um vínculo inquebrável entre eles. Esse instante de afeto renovou as forças do idoso e, quatro dias após o encontro, ele recebeu alta hospitalar.

O poder do amor e do tratamento humanizado

O caso de Valdir exemplifica como a atenção emocional pode ser decisiva em processos de recuperação. Iniciativas como a de permitir que o paciente tenha contato com um ente querido, no caso seu animal de estimação, fazem parte do conceito de tratamento humanizado. A equipe médica do Hospital de Gaspar, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, onde o idoso foi tratado, reconheceu a importância dessa abordagem.

A psicóloga, juntamente com a família do idoso, organizou a visita de Preta. Valdir, conhecido por sua simpatia e pelas histórias que contava sobre sua fiel companheira, reencontrou a cadela em um momento crucial de sua recuperação. O reencontro ganhou notoriedade e viralizou nas redes sociais, emocionando muitas pessoas com a demonstração clara de como o afeto pode impactar a saúde.

Esse momento inesquecível reforçou a necessidade de abordar a saúde de forma integrada, levando em conta não apenas o estado físico, mas também as emoções dos pacientes. Após a alta hospitalar, o idoso voltou para casa e está em recuperação contínua, acompanhado de sua inseparável companheira.