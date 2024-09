Dominique Pelicot vai depor e enfrentará sua esposa, a quem drogou para ser estuprada por mais de 90 homens

Amanhã será um dia chave no julgamento de Dominique Pelicot, conhecido como o ‘Monstro de Avignon’, confirmou o Daily Mail. Após várias tentativas de adiar seu depoimento alegando problemas de saúde, o juiz Roger Arata determinou que Pelicot está apto para testemunhar. O acusado enfrentará sua ex-esposa, Gisele, vítima dos atrozes crimes pelos quais ele está sendo julgado, o que gera grande expectativa tanto no tribunal quanto na sociedade francesa.

Pelicot, de 71 anos, é acusado de ter drogado Gisele e permitido que mais de 90 homens abusassem dela sem seu consentimento. Por mais de uma década, Pelicot organizou esses encontros através de fóruns na internet, mantendo sua esposa sedada enquanto estranhos a estupravam em sua própria casa. Apesar de já terem sido apresentadas provas contundentes e declarações comoventes, o depoimento do próprio Pelicot é um dos momentos mais aguardados do julgamento.

Gisèle Pelicot, mulher que foi drogada por seu esposo, durante anos, para que outros homens abusassem dela (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

Os atrasos no depoimento

O processo tem sido prolongado devido às repetidas desculpas de Pelicot para evitar comparecer perante o tribunal. Desde sua prisão em 2020, ele alegou vários problemas de saúde, incluindo infecções e dor abdominal, o que adiou sua declaração várias vezes. No entanto, após uma avaliação médica recente, o juiz Arata determinou que não há mais motivos válidos para o acusado evitar sua responsabilidade no julgamento.

A defesa de Pelicot argumentou que o acusado tem sofrido episódios de vômitos e desmaios na cela, o que tem dificultado sua participação nas audiências anteriores. No entanto, a insistência do Ministério Público e a pressão pública têm sido fundamentais para garantir que amanhã, finalmente, ele dê sua versão dos fatos. Gisele e seus três filhos estarão presentes para ouvir as palavras do homem que destruiu suas vidas.

O impacto do julgamento na França

O caso Pelicot desencadeou uma profunda indignação em todo o país. Milhares de pessoas saíram às ruas para mostrar seu apoio a Gisele e exigir justiça para as vítimas de violência sexual. Organizações feministas e de direitos humanos lideraram manifestações em cidades como Paris e Lyon, denunciando não apenas os crimes de Pelicot, mas também a violência de gênero em geral.

O julgamento expôs as falhas nos mecanismos de proteção às vítimas de abuso e destacou a necessidade de reformas no sistema judicial. Além disso, a implicação de dezenas de homens nos crimes causou uma onda de repulsa, já que muitos deles pertenciam a setores profissionais respeitados, como funcionários públicos, soldados e jornalistas.

O depoimento de Pelicot será decisivo não apenas para o seu destino, mas também para o dos outros acusados. Até o momento, 14 homens admitiram sua participação nos abusos, enquanto outros continuam negando qualquer responsabilidade. O tribunal terá que avaliar a veracidade do testemunho de Pelicot e seu impacto no restante do julgamento.

Gisele Pelicot fala com os meios de comunicação ao sair do tribunal de Aviñón, no sul da França, em 5 de setembro de 2024. (AP Foto/Lewis Joly) AP (Lewis Joly/AP)

Uma nação aguardando o veredicto

À medida que o julgamento se aproxima de sua fase mais crítica, a França continua atenta a cada detalhe do processo. A coragem de Gisele em enfrentar seu agressor tem sido reconhecida pela sociedade, e seu testemunho tem sido fundamental para o avanço do caso. O aguardado testemunho de Dominique Pelicot será um ponto de virada no julgamento e definirá o tom das decisões judiciais que serão tomadas nos próximos meses.

O julgamento, que se espera que continue até dezembro, é visto como um símbolo da luta contra a impunidade em casos de violência sexual. A cada dia que passa, o país espera que a justiça seja feita não apenas para Gisele, mas para todas as vítimas de abusos que sofreram em silêncio ao longo dos anos.