A razão pela qual o Reino Unido proibirá anúncios de comida não saudável

Como parte de uma iniciativa do Partido Trabalhista, o Reino Unido está se preparando para proibir a publicidade de ‘comida junk’ na internet e na televisão diurna.

O governo britânico confirmou nesta quinta-feira que a implementação dessa medida, que fazia parte do programa do Partido Trabalhista para as eleições que venceram em julho, está prevista para 1º de outubro de 2025.

Por que o Reino Unido proibirá os anúncios de comida lixo na televisão e na internet?

A medida visa combater a obesidade infantil. Este anúncio ocorre após o primeiro-ministro, Keir Starmer, anunciar sua intenção de reformar o sistema de saúde pública, em grave crise, colocando mais ênfase na prevenção.

“Mais de uma em cada cinco crianças na Inglaterra está acima do peso ou obesa antes de entrar na escola primária, e essa proporção aumenta para mais de um em cada três ao sair dela”, explicou Andrew Gwynne, subsecretário de Estado de Saúde Pública e Prevenção, em uma declaração por escrito enviada ao Parlamento britânico.

Esta medida "irá ajudar a proteger as crianças da publicidade de alimentos e bebidas menos saudáveis, uma vez que os dados mostram que influencia suas preferências alimentares desde muito cedo", disse Starmer.

Especificamente, o governo planeja proibir a publicidade de alimentos ricos em gordura, açúcar ou sódio antes das 21:00 na televisão e na internet, mas também planeja tomar outras medidas com o objetivo de fortalecer a prevenção em saúde, como a proibição de bebidas energéticas para menores de 16 anos. É importante ter em mente que esse tipo de ação é frequentemente criticada pelo público como uma intrusão do Estado na vida privada de seus cidadãos.

O grupo de especialistas em crianças The Center for Young Lives pediu na sexta-feira ao governo que “ignore os críticos do ‘estado babá’ e amplie o imposto sobre o açúcar, proíba a venda de bebidas energéticas para menores de 16 anos e introduza um programa de escovação de dentes supervisionado em nível nacional nas escolas”.