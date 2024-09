Jogador espanhol será punido por desrespeitar mulher que era mascote do time adversário em um jogo da La Liga

Nesta quinta-feira, o jogador de futebol espanhol Hugo Mallo foi considerado culpado de abuso sexual por ter tocado uma mulher que era mascote de uma equipe rival, e foi condenado a pagar uma multa e uma indenização, conforme informou a justiça espanhola.

De acordo com a sentença de um tribunal de Barcelona, o jogador de 33 anos foi declarado “autor responsável por um crime de abuso sexual”.

Qual crime sexual Hugo Mallo cometeu contra a mascote de uma equipe rival?

Mallo estava jogando pela equipe espanhola Celta de Vigo quando cometeu o crime do qual é acusado atualmente. Os fatos ocorreram em 24 de abril de 2019, quando os jogadores se cumprimentavam antes de um jogo do Celta, do qual Mallo era capitão, no estádio do RCD Espanyol de Barcelona, cujos torcedores são conhecidos como "periquitos".

Quando Mallo passou perto da mulher, "disfarçada de periquita, o acusado, com a intenção de satisfazer seu ânimo libidinoso e de violar a integridade sexual da mesma, colocou as mãos por baixo da fantasia e tocou seus seios", afirma a sentença.

A mulher foi obrigada "a recuar e afastar o acusado com a mão direita", acrescenta a sentença.

O caso tinha sido arquivado provisoriamente, mas a defesa recorreu e a Audiência Provincial de Barcelona ordenou a reabertura do caso em maio de 2021 para que agora o jogador de futebol, atualmente no clube grego Aris de Salónica, recebesse sua sentença.

O defensor foi condenado "a uma pena de 20 meses de multa com uma taxa diária de 10 euros" e a indenizar a vítima com 1000 euros (1100 dólares) mais juros. No entanto, Mallo afirmou que vai recorrer da decisão perante a Audiência Provisória de Barcelona e garantiu que em seu depoimento não houve contradição.

“No momento em que percebi que, ao terminar as saudações e me virar para me dirigir ao centro do campo, minha mão pode ter tocado a cintura da garota, negando categoricamente que tenha ocorrido qualquer toque nos seios da garota”, afirmou através do Instagram.

Atualmente, Mallo joga no Aris Salônica da liga grega.