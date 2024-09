Diretora da maior penitenciária do Equador é assassinada a tiros em emboscada

Em ataque de assassinos de aluguel, Maria Daniela Icaza Resabala, que era a diretora interina do Centro de Reabilitação Social Masculino nº 1 de Guayaquil, também conhecido como Penitenciária do Litoral, foi assassinada a tiros. O local é conhecido como o maior centro de detenção do país.

O incidente ocorreu na entrada de Pascuales, ao norte de Guayaquil, nas primeiras horas de quinta (12), quando a funcionária estava indo em um carro vermelho na estrada para Daule. Os criminosos interceptaram o carro em que ela estava de passageira e dispararam sem piedade. Nas redes sociais, circularam vídeos e fotografias do ocorrido.

Crachá de Daniela Icaza Instagram (Cortesía)

O motorista ficou ferido no atentado, mas seu estado de saúde não foi divulgado.

A vítima já havia trabalhado no centro penitenciário como auxiliar administrativa e estava no setor penitenciário desde 2017, conforme o jornal equatoriano Primicias.

O assassinato ocorre em meio ao aumento da violência contra autoridades. No dia 3, Álex Guevara, diretor do Centro de Reabilitação Social Sucumbíos, foi morto a tiros na região de Lago Agrio.

A Polícia divulgou que agentes foram deslocados para o local do crime. “Nossos policiais iniciaram as investigações que permitirão a localização dos responsáveis”, disse um porta-voz.

A entidade responsável pelas prisões do país repudiou o ato de violência contra a funcionária. O SNAI (Serviço Nacional de Atenção Integral a Adultos Privados de Liberdade e Adolescentes) declarou que acionou todos os “protocolos de investigação, em coordenação com a Polícia Nacional, no sentido de esclarecer os fatos e prender os responsáveis por este lamentável acontecimento”. O serviço ainda reforçou que seu compromisso é garantir a segurança de todos os funcionários.

O Ministério Público do país também anunciou que abriu uma investigação para apurar o caso. As equipes de criminalística foram até o local do crime para fazer a remoção do corpo e coletar provas balísticas.