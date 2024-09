Como um motorista de app faturou mais de R$ 300 mil em um ano em SP

Munir Orra, um motorista de aplicativo de 40 anos, chamou atenção nas redes sociais ao revelar como conseguiu faturar impressionantes R$ 320 mil em um único ano, trabalhando pelas ruas de São Paulo. Conforme noticiado pelo Metrópoles, para alcançar esse montante, ele operava na categoria Black, conhecida por oferecer rendimentos maiores. Com uma dedicação quase sobre-humana, ele trabalhava 18 horas por dia, sete dias por semana, dormindo no carro e retornando para casa apenas uma vez por semana.

A rotina extrema de Munir envolvia percorrer longas distâncias diariamente. Ao todo, ele dirigiu 58.138 quilômetros e realizou 11.091 corridas durante o ano. Além das corridas, ele também recebeu gorjetas que somaram R$ 2.062,50, elevando ainda mais seus ganhos. Sua disciplina e perseverança na jornada profissional são exemplares, embora ele mesmo alerte que essa rotina não é adequada para todos, especialmente para aqueles com outras responsabilidades, como uma família.

Desafios e sacrifícios

Munir decidiu dormir no carro, em vez de retornar para casa, porque a área de alta demanda da categoria Black, na Marginal Tietê e Pinheiros, fica longe de sua residência. Ele optou por essa estratégia para maximizar seus lucros, evitando perder tempo e dinheiro com deslocamentos desnecessários. Para se manter durante esse período, fazia suas refeições na rua e utilizava a academia para tomar banho, mostrando uma dedicação extrema à sua meta de ganhos.

No entanto, vale lembrar que, de acordo com as regras da Uber, os motoristas devem trabalhar no máximo 12 horas por dia, com um intervalo obrigatório de 6 horas de descanso entre as jornadas. Mesmo assim, Munir conseguiu superar os limites esperados, atingindo um faturamento bruto de R$ 321.265,41 em 2022. Em 2023, ele manteve a rotina, ainda que com uma ligeira queda no faturamento, que foi de R$ 293 mil.