Revelam a “idílica” vida familiar que o marido levava antes de drogar sua esposa para que fosse estuprada por mais de 80 estranhos

Na tranquila vila de Mazan, no sul da França, a família Pelicot parecia viver o sonho de qualquer aposentado, detalhou o jornal britânico ‘Daily Mail’.

Dominique e Gisele, um casal de 60 anos, haviam construído uma vida confortável depois de se aposentarem em uma encantadora casa com piscina e jardim.

Seus três filhos adultos, juntamente com seus netos, desfrutavam de longas reuniões familiares com churrascos no terraço e jogos que duravam até altas horas da noite. Para quem os conhecia, a família Pelicot era um símbolo de harmonia e felicidade.

Os filhos de Dominique lembravam dele como um pai amoroso, sempre envolvido em suas vidas, apoiando-os em seus estudos, esportes e em qualquer projeto que empreendessem. Seus netos o adoravam, e Dominique não perdia a oportunidade de brincar com eles na piscina ou ensiná-los a andar de bicicleta. Era uma imagem de perfeição.

No entanto, por trás dessa fachada idílica, um segredo sombrio e indescritível estava sendo gestado dentro das paredes da casa familiar. O homem que havia sido um exemplo de carinho e dedicação revelou-se o protagonista de um dos casos de abuso mais perturbadores da história recente da França.

Gisèle Pelicot EFE (GUILLAUME HORCAJUELO/EFE)

O início do pesadelo

Tudo começou a mudar quando Gisele, esposa de Dominique, começou a experimentar problemas de saúde inexplicáveis. Desorientação, fadiga extrema e perdas de memória severas a levaram a suspeitar que estava sofrendo de Alzheimer. Apesar de inúmeros exames médicos, os médicos não conseguiam identificar a origem de seus sintomas. Enquanto isso, Dominique continuava desempenhando o papel de marido atencioso e preocupado, levando sua esposa às consultas e garantindo que tudo estava sob controle.

A realidade era muito mais sinistra. Por quase uma década, Dominique vinha drogando Gisele para que outros homens, que ele convidava para sua casa, abusassem dela enquanto ela estava inconsciente. Essas atrocidades, gravadas em vídeo e armazenadas meticulosamente em seu computador, incluíam a participação de mais de 50 homens, muitos dos quais foram acusados de estupro qualificado.

Os filhos dos Pelicot não suspeitavam de nada. No seu livro ‘E parei de te chamar de papai’, escrito sob o pseudônimo Caroline Darian, a filha mais velha da família, Caroline, expressa sua perplexidade: “Como não vimos nada? Como pudemos estar tão cegos diante da monstruosidade que vivia dentro do nosso pai?”

Uma casa transformada em cenário de horror

O julgamento revelou detalhes arrepiantes sobre o modus operandi de Dominique. Usando sites da internet que agora estão fechados, ele contatava homens que concordavam em participar dos abusos. Frequentemente, essas sessões duravam até seis horas, enquanto Gisele permanecia inconsciente, vítima de uma série de drogas que a deixavam vulnerável. Nas gravações, Dominique não apenas agia como espectador, mas também participava ativamente dos ataques.

Gisele Pelicot e seu advogado AP (Lewis Joly/AP)

O mais devastador para a família foi descobrir que esses atos ocorreram na mesma casa que associavam a tantas memórias felizes. As noites de jogos no terraço, os churrascos em família e as risadas na piscina agora estavam irremediavelmente manchadas pelo conhecimento do que realmente acontecia nos momentos em que acreditavam que sua mãe apenas se sentia mal ou estava cansada.

Em seu depoimento, Caroline lembrou de um episódio particular em que sua mãe, poucos minutos depois de se sentar para jantar, começou a cambalear na cadeira. “Parece que está bêbada”, disse Dominique, levando-a para a cama enquanto fingia estar preocupado com sua saúde. Na realidade, o coquetel de drogas que ele havia dado a ela estava começando a fazer efeito.

A devastadora verdade

A verdade finalmente veio à tona quando Dominique foi preso por tirar fotos inadequadas de mulheres em um supermercado. Quando a polícia investigou seu computador, o que encontraram foi ainda mais perturbador: anos de abuso documentado em vídeo, não apenas de sua esposa, mas também de sua filha Caroline. Uma das imagens mostrava claramente Caroline inconsciente, seminua, fotografada sem seu consentimento.

A revelação foi um golpe devastador para toda a família. Gisele, confrontada com as provas de seu próprio abuso, caiu em uma profunda depressão e considerou o suicídio. Caroline foi internada em um hospital psiquiátrico, incapaz de processar que o homem que a havia criado e protegido durante toda a sua vida fosse o mesmo que havia cometido essas atrocidades.

O caso Pelicot chocou a França. Os 51 homens envolvidos nos abusos, de um total que poderia superar os 80, estão sendo julgados, embora muitos neguem sua culpa, alegando que Gisele tinha consentido nesses encontros. No entanto, as evidências médicas, que incluem a transmissão de várias doenças sexualmente transmissíveis e os testemunhos angustiantes de Gisele, mostram o contrário.

Nas suas declarações perante o tribunal, Gisele foi clara: "Estes homens sabiam perfeitamente em que estado eu me encontrava. Não participei voluntariamente em nada disto. Fui uma mulher morta, e eles aproveitaram-se de mim da maneira mais vil possível".

O preço do perdão

Para Caroline e seus irmãos, o processo de luto é longo e doloroso. Enquanto lutam para entender como puderam ser tão cegos em relação à verdadeira natureza de seu pai, eles também enfrentam o desafio de reconstruir suas vidas à sombra desse trauma. Como Caroline pergunta em seu livro: "Como seguir em frente quando você descobre que seu pai é um dos piores predadores sexuais dos últimos 20 anos?"

O julgamento de Dominique Pelicot e seus cúmplices continua, e embora o veredicto esteja prestes a ser decidido, uma coisa é certa: a família Pelicot nunca poderá recuperar a vida que um dia tiveram. As cicatrizes deste terrível caso de abuso permanecerão para sempre, lembrando-os de que, mesmo na casa aparentemente mais feliz, podem estar escondidos os segredos mais sombrios.