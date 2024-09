Capivara faz breve passeio em aeroporto de Florianópolis e viraliza nas redes sociais

Na madrugada de 17 de agosto, uma situação um tanto engraçada ocorreu no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, em Florianópolis. Uma capivara foi vista circulando pelos corredores do terminal, e as imagens viralizaram rapidamente nas redes sociais. De acordo com o G1, o mamífero foi flagrado pelas câmeras de segurança enquanto explorava tranquilamente o andar térreo, passando por áreas como restaurantes e banheiros.

Monitoramento e segurança no aeroporto

A supervisão responsável pelo aeroporto informou que o animal apareceu no local por aproximadamente 15 minutos antes de ser programado de volta ao seu habitat natural por um dos monitores do terminal. O aeroporto está situado em uma área próxima a habitats naturais, o que explica a presença ocasional de animais silvestres no local. Para evitar que esses animais acessem áreas operacionais, a expedição mantém uma equipe de monitoramento que atua em um raio de 20 quilômetros ao redor da pista.

VEJA O VÍDEO ABAIXO

Segundo especialistas, a capivara, apesar de ser o maior roedor do mundo, não representa um perigo significativo para os humanos, exceto em situações em que se sente ameaçada ou está defendendo seus filhotes. Mesmo assim, o incidente foi tratado de forma rápida e eficiente, garantindo a segurança tanto do animal quanto das operações no aeroporto.

O episódio chamou a atenção e gerou uma série de reações e mais de 70 mil visualizações na internet, onde as imagens foram amplamente compartilhadas. A capivara, que acabou se tornando uma “celebridade” momentânea, foi retirada do terminal sem qualquer problema, mostrando que o sistema de monitoramento do aeroporto está funcionando de forma eficaz para lidar com situações inesperadas.