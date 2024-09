Mulher revela hábito inusitado de marido que costuma trancá-la do lado de fora da casa: “Eu explodi”

Uma mulher usou o Reddit, revelando um hábito que seu marido tem carregado nos últimos tempos: deixá-la trancada do lado de fora da casa. De acordo com a autora do texto, ela se revoltou com o parceiro e ambos iniciaram uma briga. O relato foi publicado no Reddit, por meio do usuário u/Electronic_Swan_3915.

“Na maioria dos dias, chego em casa antes do meu marido. Ele tem o hábito de colocar as chaves na porta quando entra”, iniciou o texto na rede social.

“O problema é que, mesmo que ele chegue em casa e perceba que não estou lá, ele não se incomoda em remover as chaves e, mesmo quando destrancada, é preciso usar a chave para abrir a porta”, continuou.

Revolta e confusão

Segundo a mulher, ao chegar em casa, não conseguia colocar a chave para abrir a porta. Sendo assim, ficou presa, à espera do marido para poder entrar.

“Hoje não precisei esperar muito, mas no passado houve algumas ocasiões em que ele estava no meio de alguma coisa, então fiquei parada lá sem ter como entrar até que ele terminasse e pudesse abrir a porta”, desabafou.

“Já disse a ele várias vezes; se eu não estiver em casa, tire as chaves dele da porta. Isso é pedir muito? Então, hoje aconteceu de novo e eu explodi. Ele começou a gritar comigo sobre como só estava em casa há alguns minutos, mas eu apenas disse: ‘f*da-se, não posso me incomodar com isso’”, escreveu na rede social.

“Estou me arrependendo de ter sido tão direto com ele agora em vez de tentar resolver a situação, especialmente sendo tão trivial. Mas, novamente, eu já pedi vezes suficientes para não me trancar do lado de fora”, finalizou o relato.