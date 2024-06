O que você faria? Questão ética sobre assentos no aeroporto é levantada em fórum da internet

Uma mulher usou o Reddit, contando ter se negado a dar o lugar do filho a uma senhora no aeroporto. Após explicar o ocorrido, uma discussão se levantou na rede social. O texto foi compartilhado por um usuário de conta deletada posteriormente. No entanto, a postagem original permanece na plataforma.

“Meu filho de 2 anos e eu estávamos sentados enquanto esperávamos para embarcar no avião e uma mulher, provavelmente na casa dos 50 ou 60 anos, se aproximou e perguntou se eu poderia colocá-lo no meu colo e ela poderia ficar no assento. Eu apenas disse: ‘Não, desculpe, ele está feliz onde está’. Ela ficou brava e ficou parada parecendo brava e suspirando até que um homem lhe deu seu lugar”, finalizou o texto na rede social.

Após depositar o texto, diversos internautas falaram sobre a atitude da mulher e meniconaram a dinâmica nos aeroportos.

Comentários nas redes

“Por que focar na criança de 2 anos e seus pais? Voar é estressante para crianças. Ela poderia ter perguntado a outra pessoa, muitas pessoas na faixa dos 20 a 30 anos que provavelmente teriam desistido de seu lugar e não seriam tão afetadas. Especialmente se você disser não, ela poderia ter perguntado a outra pessoa, em vez de bufar e bufar de maneira ingrata”, comentou um internauta.

“Não é apropriado pedir a ninguém no aeroporto que ceda o seu lugar. Você não sabe o que eles passaram naquele dia e não sabe se eles estão mais fisicamente aptos só porque são mais jovens”, observou outro usuário da rede social.

“Quando tinha trinta e poucos anos, viajei muito e cedi lugares para aqueles que acho que precisavam mais. Viajar com crianças também é muito estressante e é realmente melhor mantê-los felizes”, disse outro redditor.