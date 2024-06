Mulher é elogiada ao negar assento de ônibus a senhora: ‘Não quero colocar a bolsa no chão ou no colo’

Uma jovem usou o Reddit, revelando ter negado um assento de ônibus ao seu lado para uma senhora, de forma indireta. Após explicar o ocorrido na rede social, foi defendida por internautas.

“Ando em um ônibus pouco movimentado do trabalho até a faculdade. Quando digo escasso, quero dizer que nunca chega nem perto da metade. Sempre há filas de assentos vazios nos horários em que ando à tarde”, iniciou o texto, por meio do usuário u/WorriedRedPickle.

“Uso uma bolsa leve de linho para trabalhar e não quero colocá-la no chão ou no colo, então coloco no assento ao meu lado. Não me importo com ninguém sentado ao meu lado, mas o ônibus nunca fica lotado, então aproveito o espaço para guardar minha mala”, continuou.

O problema surgiu quando uma senhora entrou no ônibus e solicitou o assento ao lado da jovem.

“Ela gesticulou para que eu retirasse minha bolsa para que ela pudesse sentar ao meu lado. Como sempre, havia muitos lugares vazios. Eu não estava sentada em uma área reservada para portadores de necessidades especiais – havia assentos mais próximos da porta”, continuou.

Indireta após resistência

De acordo com a jovem, ela negou o assento de uma forma indireta, revirando os olhos quando a senhora pediu para afastar sua bolsa e se sentar.

“Revirei os olhos quando ela se sentou ao meu lado e suspirou, não para ser óbvio, mas só porque eu saí de um turno de oito horas, estava cansada e queria meu próprio espaço. Ela não precisava sentar ao meu lado”, desabafou.

Ao notar a insatisfação na jovem, a senhora disse: “Você precisa aprender algumas boas maneiras”. Inconformada com sua fala, a jovem tomou uma atitude: Me levantei e fui para outro lugar. Eu realmente não tinha boas maneiras? Parece que ela sentou lá para me ensinar uma lição, quando ela poderia estar sentada em qualquer outro lugar”, finalizou.

“O que há com as pessoas que insistem em sentar tão perto de alguém quando há lugares perfeitamente bons em outros lugares, especialmente em um espaço quase vazio? Tão desnecessário”, comentou um usuário da rede social.

“Ela poderia ter sentado em qualquer outro lugar. Provavelmente escolheu sentar ao seu lado para deixar claro que podia. Besteira desnecessária causada por ela”, disse outro.

