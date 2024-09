“É muito difícil”: jovem se torna viral ao afirmar que não consegue encontrar um namorado por ser muito bonita

Há mulheres que são muito convencidas e se consideram tão bonitas que merecem homens tão ou mais do que elas. Há outras que acreditam que, por serem tão bonitas, não conseguem encontrar alguém com quem queiram ter um relacionamento estável. O segundo caso aconteceu com uma jovem criadora de conteúdo que contou sua história no TikTok e gerou polêmica.

Trata-se da tiktoker Michelle Peint, que afirmou que não consegue arranjar namorado porque é muito bonita e seu depoimento fez a rede social chinesa explodir, onde os internautas debateram se o que ela disse é verdade ou não.

Com mais de 450 mil seguidores no TikTok, @michellepeint explicou que o mais difícil é lidar com homens que se limitam a cortejá-la porque ela é bonita demais para eles.

Instagram "explorado por linda"

No vídeo, ela lembrou que, uma vez, cansada de não entender por que os homens não falavam com ela, questionou um jovem e, no início, ele se limitou a dizer que não se atrevia a falar com ela porque a via fora de seu alcance.

“Ele me respondeu: ‘Olha para mim e olha para você. Você é super inatingível’, e eu ‘o quê’. Também me dizem: ‘Você deve ter esse Instagram bombando, com muitas pessoas, muitos homens, mulheres. Você deve ter um encontro todos os dias’. Literalmente, a pessoa com quem mais converso é minha mãe”, acrescentou a jovem, conforme relatado pelo portal Milenio.

Ela destacou que quando um homem se aproxima dela, geralmente é muito tímido ou parece nervoso ao lado dela. “Também me dizem muito: ‘Você é muito bonita, devem te dizer isso muito, com frequência’ e eu: ‘não’”.

A jovem acredita que esta seria uma das razões pelas quais "muitas mulheres, muito bonitas" estão ao lado de homens "não tão bonitos, porque esse tipo de homens são os que se atrevem. Aqueles que têm mais personalidade".

“”Eles não têm vergonha de serem eles mesmos. Eles têm muita confiança ou amor próprio”, destacou a tiktoker.”

Atrevam-se a perder a vergonha

Michelle ousou fazer um apelo aos homens para que percam a vergonha de pedir os contatos nas redes sociais das mulheres que acham bonitas, porque somente assim saberão se têm a oportunidade de sair com elas.

Além disso, ele pediu às mulheres bonitas que tomem a iniciativa de falar com os homens que lhes parecem atraentes.

“Eu te vejo normal”, “Isso! Não deixe que te humilhem, você consegue sozinha”, “Tem a realidade alterada”, “Cara, mas ela é muito bonita, por que eles se incomodam que ela saiba”, são alguns dos comentários que a jovem recebeu em sua rede social.