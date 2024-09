Dois adolescentes morrem após colidir sua moto contra um muro em Nova York

A mulher de 19 anos foi declarada morta no local | Foto: Seth Gottfried

Dois adolescentes morreram no Queens quando a motocicleta em que estavam se chocou contra um muro na Cross Island Parkway, disse a polícia.

Um jovem de 15 anos e sua passageira de 19 anos se envolveram em um acidente por volta das 2 da manhã de sábado na Cross Island Parkway, no sentido sul, perto da rua 150, disseram as autoridades.

A mulher foi declarada morta no local, disseram as autoridades, que acrescentaram que o adolescente mais jovem foi levado por meios privados para o Centro Médico do Hospital Flushing, onde também foi declarado morto.

O que aconteceu?

O jovem de 15 anos “não conseguiu se manter na estrada e bateu contra o muro”, disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York.

“Ainda está sendo investigado quem levou a jovem de 15 anos ao hospital e se poderiam ter ajudado a mulher de 19 anos que foi ferida mortalmente”, disse o porta-voz. Não houve prisões.