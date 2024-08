Noiva descobre traição e aproveita a festa de casamento para celebrar ‘livramento’

A advogada Lindsay Slater, de 31 anos, moradora de Nottingham na Inglaterra, viu sua vida mudar radicalmente poucos dias antes do casamento. De acordo com o New York Post, após descobrir que seu parceiro, com quem vivia há 12 anos, havia sido infiel, ela tomou uma decisão surpreendente.

Em vez de se entregar ao desespero, a jovem optou por encarar a situação de uma forma completamente diferente.

Ela decidiu transformar o que seria um casamento em uma celebração do seu “livramento”, mostrando resiliência e força diante de uma circunstância devastadora.

A virada na história

Ao descobrir a traição, confrontou o então noivo, que admitiu o erro sem muitas justificativas.

Com o coração partido, ela cancelou a cerimônia, que havia custado cerca de US$ 46 mil, mas ao refletir sobre a situação, decidiu não desperdiçar a data.

Em vez de um casamento, ela organizou uma festa para comemorar sua liberdade recém-conquistada. Essa mudança de atitude marcou um novo começo para ela.

Ela compartilhou a nova decisão com os convidados via Facebook, mantendo o evento e transformando-o em uma celebração. Aproximadamente 60 pessoas compareceram à recepção, que incluiu DJ e tocadores de bongô, criando uma atmosfera de alegria e apoio.

Foto: SWNS

Mesmo após a festa, a advogada manteve os planos de viagem e foi para a lua de mel, mas em vez do ex-parceiro, levou uma amiga próxima, com quem passou uma semana em um resort na Grécia.

A descoberta da traição foi um choque para ela, que não sabia como seguir em frente. No entanto, com o apoio de familiares e amigos, conseguiu reverter a situação em algo positivo.

A irmã e uma amiga foram fundamentais nesse processo, ajudando-a a reavaliar a situação e a tomar a decisão de celebrar, em vez de se lamentar.

Durante a festa, a advogada agradeceu a todos por estarem ao seu lado nesse momento difícil, reconhecendo a importância do apoio que recebeu.

Embora o futuro ainda seja incerto para ela, a festa proporcionou uma sensação de empoderamento e renovação, permitindo que ela se sentisse forte novamente.