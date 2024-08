Peixe sul-americano com ‘dentes humanos’ é flagrado em lago americano

Pacu sul-americano com dentes humanos - Foto: Oklahoma Department of Wildlife Conservation/Reprodução/ND

Um pescador do Texas, Estados Unidos, se deparou com uma descoberta curiosa ao capturar um peixe com dentes semelhantes aos de humanos no Lago Meredith, em Sanford.

Conforme noticiado pela Revista Casa e Jardim, o animal, identificado como um pacu sul-americano, é originário de rios de água doce da América do Sul e foi considerado uma espécie invasora na região.

De aparência similar à das piranhas, este peixe, no entanto, tem uma dieta predominantemente vegetariana, o que surpreende muitos ao saberem que não é carnívoro.

Impacto ambiental e preocupação das autoridades

O pacu encontrado foi encaminhado ao Museu Aquático e de Vida Selvagem do Lago Meredith, onde os especialistas acreditam que ele foi introduzido no lago por algum dono de aquário que não conseguiu mais mantê-lo devido ao seu tamanho.

Esta espécie pode crescer até 16 cm de comprimento e atingir até 40 kg, o que frequentemente leva os donos a liberarem os peixes em ambientes naturais quando eles se tornam grandes demais para aquários domésticos.

A introdução do pacu nos Estados Unidos remonta aos anos 1980, quando peixes desta espécie foram soltos por meio de aquários domésticos e fugiram de instalações de aquicultura.

Desde então, o pacu foi capturado em 47 estados norte-americanos. Embora até o momento não se saiba o impacto total da presença desses peixes em águas norte-americanas, as autoridades monitoram a situação com atenção para evitar um possível desequilíbrio no ecossistema local.

Ainda não foi identificada uma população reprodutora de pacus nos Estados Unidos, o que reduz os riscos de invasão em larga escala. No entanto, o potencial de danos ambientais é preocupante, pois a introdução de espécies não nativas pode afetar a fauna local de maneiras inesperadas.

A presença de pacus em lagos americanos segue sendo um desafio, e especialistas recomendam que donos de aquários evitem soltar peixes em corpos d’água, devido ao risco de impactos ecológicos adversos.