Homem escondeu o cadáver de sua mãe por 4 anos para receber sua aposentadoria

Situação dantesca que se gerou na ilha da Sardenha, na Itália, depois que a polícia local, durante uma busca por um relato de desaparecimento, encontrou o cadáver de uma idosa dentro de um congelador. No entanto, o mais atroz de tudo foi a razão explicada pelo detido, que confessou ser o responsável pelo ato.

De acordo com o relatório da Polícia do município de Sarroch publicado no jornal La Nuova Sardegna, um homem identificado como Sandro Mallus, de 54 anos, manteve o cadáver de sua mãe escondido dentro de uma geladeira em sua casa para continuar recebendo a pensão de aposentadoria após a morte dela.

Detalhes

Rosanna Pilloni, de 78 anos, vivia com seu filho em uma situação econômica crítica, a qual se agravou devido à falta de trabalho do homem devido ao confinamento da pandemia.

A vítima teria perdido a vida em 2020, vítima de Covid-19, no entanto, nunca foi notificada, por isso, vários vizinhos preocupados por não saberem do paradeiro da mulher decidiram alertar as autoridades policiais. Foi assim que os agentes invadiram a residência com um mandado de busca e, após vasculhar o imóvel, se depararam com o horror.

O réu, de 54 anos de idade, que agora terá que enfrentar acusações pelo crime de estelionato agravado contra o Estado, ainda não conseguiu detalhar por quanto tempo manteve o cadáver de sua mãe escondido, no entanto, confessou aos agentes que a morte ocorreu em 2020 durante a pandemia.

Espera-se que nas próximas horas seja realizada uma autópsia para confirmar a causa da morte explicada por Sandro Mallus, ou se na realidade se tratou de outro motivo, por isso até o momento a polícia italiana não descarta nenhuma hipótese possível.