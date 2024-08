Tesla está buscando funcionários em todo o mundo: veja como você pode se candidatar

Se você é engenheiro e está desempregado ou simplesmente à procura de uma melhor oportunidade de trabalho, informamos que a empresa americana liderada pelo magnata, Elon Musk, a Tesla, está à procura de pessoas que possam realizar várias tarefas remotamente de qualquer parte do mundo.

ANÚNCIO

Especificamente, a empresa sediada em Austin, Texas, está oferecendo salários anuais que podem chegar até US$ 270.000, obviamente dependendo do cargo que pode ser alcançado e, principalmente, da experiência do candidato.

A empresa está procurando preencher várias vagas, incluindo uma posição de destaque para Engenheiro Sênior, que requer experiência em sistemas elétricos e fotovoltaicos em grande escala. Os candidatos ideais devem ter pelo menos 5 anos de experiência em comissionamento ou testes de desempenho de sistemas de energia.

Imagem: Financial Times | Elon Musk e Tesla Motors

Requisitos obrigatórios para o cargo de Sênior

Experiência em testes de transformadores e balanceamento de equipamentos de planta.

Familiaridade com protocolos SCADA como DNP3, GOOSE e Modbus.

Conhecimentos práticos de sistemas operacionais Windows e Linux.

Experiência com dispositivos como relés, medidores e comutadores Ethernet gerenciados.

Quem estiver interessado deve acessar a página oficial de empregos da Tesla e se inscrever na vaga que melhor se adeque ao seu perfil. É importante saber que, apesar do trabalho ser remoto, a Tesla indica em sua busca que seus futuros funcionários devem ter disponibilidade para viajar conforme as necessidades do projeto.

Além do cargo sênior, a empresa especializada na fabricação e venda de carros elétricos, componentes para a propulsão de veículos elétricos, telhados solares, instalações fotovoltaicas e baterias domésticas, também está procurando pessoal para testar e treinar seus humanoides com inteligência artificial, com um salário superior a US$ 6.500 por mês.