Bicho-preguiça mais velho do mundo morre aos 54 anos na Alemanha

O bicho-preguiça mais idoso do mundo, conhecido como Jan, faleceu na semana passada aos 54 anos em um zoológico na Alemanha, próximo a Düsseldorf.

De acordo com o G1, a notícia foi confirmada na última terça-feira (27) em comunicado oficial do local onde o animal viveu durante 38 anos.

Nascido em 1969, em ambiente selvagem, ele foi transferido para o zoológico de Hagenbeck, em Hamburgo, em 1986, e, posteriormente, foi levado para o zoológico de Krefeld, onde passou o restante de sua vida.

Durante sua longa existência, Jan se destacou não apenas por sua idade avançada, mas também por sua prolífica vida reprodutiva. Com o apelido de “preguiça recordista”, ele foi pai de 22 filhotes, gerados com duas fêmeas, Lolita e Trine.

Em março deste ano, o bicho-preguiça ainda teve forças para conceber uma última filhote, demonstrando sua vitalidade até o fim.

Uma trajetória marcada por recordes

Jan ganhou notoriedade em 2021 ao entrar para o Guinness World Records como o bicho-preguiça mais velho mantido sob cuidados humanos.

Esse título foi brevemente contestado por outro animal da mesma espécie, Paula, que também viveu na Alemanha, no zoológico de Halle. No entanto, o tempo confirmou a longevidade de Jan, que permaneceu com o recorde até sua morte.

O falecimento do bicho-preguiça deixou os funcionários do zoológico profundamente entristecidos, especialmente aqueles que cuidavam dele há mais de 25 anos.

Segundo o comunicado oficial, a despedida foi difícil para todos, pois Jan era muito querido por sua personalidade tranquila e carismática.

Apesar de sua partida, seu legado continuará a ser lembrado, não apenas pelos números impressionantes, mas também pelo carinho que despertou em todos que tiveram a oportunidade de conhecê-lo.

Ele viveu mais do que a maioria dos animais de sua espécie, normalmente encontrados nas Américas Central e do Sul, o que torna sua história ainda mais notável.