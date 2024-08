Mulher é hospitalizada após tentar receita viral de salada de pepino: ‘Não cometa o mesmo erro’

Uma mulher foi hospitalizada logo após aderir a uma trend viral das redes sociais ao fazer uma salada de pepino. A receita, demonstrada pelo tiktoker Logan Moffitt, consistia em um preparo do vegetal inteiro e fatiado: “Às vezes você precisa comer um pepino inteiro, e eu vou mostrar a melhor maneira de fazer isso”, dizia o influenciador, segundo um artigo do portal The Mirror.

Com mais de 200 milhões de curtidas, a receita viral começou a ser replicada por outros tiktokers, como no caso da australiana Bec Hardgrave, de Brisbane, que chegou a ser hospitalizada depois de tentar.

“Eu disse a mim mesma que não seria vítima de outra tendência - mas aqui estamos”, contou.

Ao seguir os passos da receita original, a australiana utilizou um bandolim para fatiar o legume em rodelas. No entanto, acabou se esquecendo de agregar o protetor do objeto e se acidentou.

“Eu cortei minha mão naquele bandolim como um tomate.” Ela mostrou sua mão envolta em uma bandagem grossa. Ela continuou: “Então aqui vai um aviso para todos. Eu tinha acabado de comprar um bandolim e não abri a caixa completamente, mas ele vem com uma proteção para que isso não aconteça”, disse.

Opiniões na rede social

Ela explicou não ter notado o influenciador usar o protetor do bandolim, então achou que seria tranquilo deixar sem.

“Sem pontos porque ficou muito largo para costurar. Ele [o médico] disse que se eu tivesse trazido a pele comigo, ele poderia ter costurado na minha mão. Então, só tenho que esperar fechar”, desabafou.

Diversos internautas ficaram chocados com o ocorrido. Um deles comentou: “Eu fico tão ansioso a cada vídeo de bandolim, vindo de alguém que se cortou feio quando a proteção caiu. Traumatizado. Por favor, vá mais devagar.”

“Eu continuo vendo pessoas segurando o pepino bem baixo. Segure-o para cima, fique de olho na coisa para não cortar o dedo”, escreveu outro em orientação.