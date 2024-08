Proprietária de padaria causa indignação por ‘desafio’ ao qual submeteu suas funcionárias por um dia de folga

Uma padaria no México se viu envolvida em uma forte polêmica após a publicação de um vídeo no Instagram, no qual a dona do estabelecimento organiza um jogo com suas funcionárias que muitos consideram humilhante.

A intenção era aparentemente criar conteúdo divertido, mas o resultado gerou uma onda de críticas nas redes sociais. O vídeo, que rapidamente se tornou viral, mostra a dona segurando um cartaz oferecendo um ‘dia de descanso’ como prêmio, enquanto o desliza pela vitrine da loja.

Indignação nas redes sociais por ‘desafio’

As funcionárias, em seu esforço para ganhar o dia de folga, tinham que pegar o papel com a cabeça, o que implicava bater a testa no vidro. Nas imagens, pode-se ver duas funcionárias que conseguem pegar o cartaz e comemoram com entusiasmo, enquanto outras, que não conseguem, tocam a testa doloridas, enquanto sua chefe ri.

A reação nas redes sociais foi imediata e majoritariamente negativa. Muitos usuários interpretaram o jogo como uma forma de humilhação e uma demonstração de abuso de poder. Comentários como "Isso é uma total falta de respeito com as funcionárias" e "Não se pode justificar esse tipo de comportamento sob a desculpa de que é apenas um jogo" refletiram o sentimento da maioria. O vídeo foi removido pouco tempo depois da conta do Instagram da padaria, mas o dano já estava feito.

