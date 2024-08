Bebê confuso ao encontrar gêmeo do pai viraliza nas redes sociais com reação

Nesta semana, um vídeo encantador ganhou destaque nas redes sociais, mostrando a divertida reação de um bebê ao encontrar o irmão gêmeo de seu pai. A situação, que aconteceu em Franca, no interior de São Paulo, rapidamente se tornou viral, acumulando mais de 890 mil visualizações e gerando inúmeras risadas entre os internautas.

A mãe do pequeno Pedro, Mariana Lima, que é dentista, decidiu compartilhar a cena na internet. No vídeo, o bebê Pedro aparece sendo passado de colo em colo, sempre pedindo para trocar quando olhava para o “outro pai”. O menino, confuso, não conseguia distinguir entre seu pai e o tio, encarando os dois com uma expressão de desconfiança enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Até mesmo as vozes dos irmãos gêmeos deixaram o pequeno intrigado, tornando o momento ainda mais divertido.

Mariana revelou na legenda do vídeo que a situação foi uma brincadeira planejada: “Meu marido tem um irmão gêmeo e não poderíamos perder a oportunidade. Trollamos nosso bebê”. A pegadinha causou uma grande repercussão, com internautas comentando sobre a possível confusão mental do bebê ao pensar que tinha “dois pais idênticos”. Alguns espectadores até admitiram que também ficaram confusos sobre quem era o verdadeiro pai de Pedro, dada a semelhança entre os irmãos.

A reação do bebê Pedro e a simplicidade da brincadeira conquistaram a web, com muitos elogios e comentários engraçados sobre o momento. A inocência e a pureza da reação da criança ao ser surpreendida por dois rostos iguais geraram um conteúdo leve e divertido, que rapidamente se espalhou pelas redes.