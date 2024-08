Harley-Davidson encerra política de inclusão e equidade e gera opiniões divididas

O recente anúncio da Harley-Davidson sobre a eliminação de suas políticas de diversidade, equidade e inclusão (DEI) gerou uma forte controvérsia, dividindo tanto seus seguidores quanto o público em geral. A histórica empresa de motocicletas decidiu recuar em seus esforços DEI após enfrentar uma enxurrada de críticas nas redes sociais.

ANÚNCIO

Num comunicado publicado na plataforma X, a empresa revelou que desde abril deste ano não mantinha mais uma função DEI operacional, eliminando seus objetivos de contratação de fornecedores minoritários e planos de treinamento com conteúdo socialmente motivado. A publicação da Harley-Davidson também menciona a ‘negatividade’ nas redes sociais como um fator que influenciou em sua decisão.

Harley-Davidson diz adeus às suas políticas de diversidade após pressão nas redes sociais

Esta decisão foi impulsionada principalmente pela pressão exercida por vozes críticas, incluindo o ativista e cineasta conservador Robby Starbuck, que liderou uma campanha contra as políticas DEI em várias empresas americanas. Starbuck é conhecido por sua postura contrária ao que considera “a agenda progressista da extrema esquerda”.

O ativista celebrou a decisão da Harley-Davidson como uma ‘vitória’ para o seu movimento. De acordo com suas declarações à imprensa, essas iniciativas não têm lugar nas questões empresariais e econômicas, e representam uma interferência desnecessária na cultura corporativa.

A empresa expressou sua tristeza com a forma como essa situação dividiu a comunidade de seguidores da marca. No entanto, reiterou que a diversidade em sua base de funcionários e clientes continua sendo um objetivo valioso para a empresa. A Harley-Davidson anunciou que reorganizará seus grupos de recursos para funcionários, focando no desenvolvimento empresarial e na mentoria, afastando-se das iniciativas DEI mais visíveis.

O mundo empresarial encara com cautela as iniciativas DEI

Este movimento não é isolado, já que outras grandes empresas, como John Deere e Tractor Supply, tomaram decisões semelhantes sob a mesma pressão social. A controvérsia reflete um panorama mais amplo de polarização nos Estados Unidos, onde as políticas DEI têm sido um tema de intenso debate.

Esta mudança da Harley-Davidson não tem estado isenta de críticas. Organizações como a Campanha de Direitos Humanos classificaram a decisão como um erro que poderia minar a confiança dos consumidores e o sucesso a longo prazo da empresa. No entanto, o impacto real desta decisão na comunidade da Harley-Davidson e na sociedade em geral ainda está por ser visto.