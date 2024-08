Turistas causam indignação em Veneza ao nadarem em canal próximo a cemitério histórico

Veneza, cidade mundialmente famosa por seus canais e riqueza histórica, novamente se vê no centro de uma controvérsia causada por turistas desrespeitosos. Recentemente, um vídeo gravado por Monica Poli, vereadora italiana conhecida por seu trabalho no grupo “Cittadini Non Distratti” (Cidadãos Não Distraídos), viralizou nas redes sociais ao mostrar dois turistas nadando em um canal localizado em frente ao cemitério monumental da ilha de San Michele.

As imagens, que rapidamente ganharam destaque online, mostram os turistas abandonando suas roupas nas margens do canal antes de entrar nas águas que circundam o cemitério. Conforme publicado no O Globo, este comportamento gerou uma onda de indignação entre os moradores de Veneza e as autoridades locais, que veem o ato como um desrespeito à cidade e seus monumentos. Monica Poli, que se tornou uma figura pública conhecida por alertar a população sobre batedores de carteira com seu bordão “Attenzione, pickpocket!”, compartilhou o vídeo em sua página no Facebook, chamando a atenção das autoridades para o ocorrido.

Reação das autoridades e medidas punitivas

As ações dos turistas não passaram despercebidas pelas autoridades venezianas. A legislação local prevê punições rigorosas para aqueles que desrespeitam as regras da cidade, incluindo multas e até mesmo a aplicação de uma medida conhecida como “Daspo”, que proíbe o retorno dos infratores à cidade por um período determinado. Esta penalidade, originalmente usada para torcedores violentos em eventos esportivos, foi adaptada para lidar com o crescente número de turistas que desconsideram as normas de conduta em Veneza.

Este não é o primeiro incidente desse tipo na cidade. Em 2020, dois turistas alemães foram multados em mais de R$ 2 mil e banidos de Veneza por 48 horas após serem flagrados nadando no Grande Canal, o principal curso d’água da cidade. Na ocasião, a preocupação com a qualidade da água foi um dos pontos mais ressaltados, uma vez que muitos dos canais de Veneza recebem esgoto direto das casas e estabelecimentos, tornando o banho não apenas desrespeitoso, mas também uma questão de saúde pública.

As autoridades venezianas têm intensificado seus esforços para preservar a cidade, enfrentando o desafio de equilibrar o turismo, vital para a economia local, com a necessidade de manter a ordem e o respeito pelos monumentos históricos. Com a crescente popularidade de Veneza como destino turístico, casos como o desses banhistas evidenciam a importância de reforçar as normas e a conscientização entre os visitantes.