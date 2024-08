Pilotos brasileiros relatam momentos de tensão ao avistar OVNIs

Recentemente, registros de conversas entre pilotos de aeronaves e centros de controle aéreo brasileiros, envolvendo avistamentos de objetos voadores não identificados (OVNIs), foram divulgados. Esses áudios, provenientes do Arquivo Nacional, revelam momentos de surpresa e tensão vividos pelos profissionais da aviação ao se depararem com fenômenos inexplicáveis nos céus do país.

A noite dos OVNIs e outros relatos impactantes

Conforme noticiado pela CNN Brasil, em um dos casos mais curiosos, ocorrido em 19 de maio de 1986, uma série de eventos ficou conhecida como a “Noite dos OVNIs”. Naquela data, 21 objetos luminosos foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Cindacta). A Força Aérea Brasileira (FAB) chegou a mobilizar cinco jatos para interceptar os objetos, sem sucesso. Pilotos e operadores de controle relataram o avistamento de luzes que mudavam de cor e se moviam em alta velocidade, deixando todos perplexos.

Os relatos são acompanhados por detalhes fascinantes. Um piloto descreveu ter visto uma luz intensa próxima à sua aeronave, enquanto outro mencionou que os objetos desapareciam e reapareciam de forma abrupta, comportando-se de maneira completamente diferente de qualquer aeronave convencional. Além disso, os operadores de radar em diversas regiões, incluindo São Paulo, Goiás e Rio de Janeiro, confirmaram a presença dos objetos em seus sistemas, o que aumentou ainda mais o mistério.

Ao longo dos anos, outros avistamentos de OVNIs continuaram a ser reportados. Em 2023, por exemplo, mais de 30 relatos foram feitos por pilotos ao Cindacta. A maioria desses avistamentos ocorreu na região Sul do Brasil, em estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses fenômenos, apesar de intrigantes, nem sempre são atribuídos a extraterrestres, podendo ter explicações mais convencionais, como drones, satélites ou fenômenos atmosféricos.

No entanto, o impacto psicológico e emocional nos pilotos que fazem esses relatos é inegável. Muitos deles expressaram descrença e confusão ao descrever o que viram, destacando o caráter enigmático e a dificuldade em encontrar explicações lógicas para esses encontros.