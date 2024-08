Experimento social insólito: um jovem deixa um tênis na esquina de um museu e é confundido com uma obra de arte

Tênis no Museu

Não podemos negar que há tênis que são verdadeiras obras de arte. Diferentes marcas de tênis lançam ícones que combinam estilos retrô que marcaram uma época com o conforto da atualidade. Mas o que um jovem, cuja identidade não é conhecida, fez foi um experimento social que evidencia o quão abalada está a arte conceitual nos museus do mundo.

ANÚNCIO

Este jovem, criador de conteúdo divertido nas redes sociais, fez talvez um experimento social sem conhecimento. Com a simples intenção de fazer uma brincadeira e deixar um registro em vídeo para sua conta do TikTok, ele tirou um de seus tênis e o colocou no canto de um museu.

Tinha um par de Converse All-Star de cano alto, que não se sabe ao certo se são bege ou brancas e estão tingidas de sujeira. O fato é que têm essa aparência de velhas e desgastadas, que talvez tenha confundido mais de um visitante do museu.

O tênis escultura

O jovem começou a gravar quando tirou o sapato. Ele fez um vídeo de um de seus pés descalços, como se quisesse registrar que estava tirando um de seus sapatos para deixá-lo de lado. Ele se afastou um pouco e um de seus amigos começou a gravar.

Todos viram como, pouco a pouco, os presentes se levantavam em frente ao sapato e colocavam as mãos no queixo, como se estivessem analisando esta estranha, curiosa e misteriosa obra de arte. Enquanto isso, os jovens explodiam em risos ao fundo.

O vídeo, replicado pela conta de TikTok, gerou muitos comentários sobre este experimento social incomum.

“Parece piada, mas é a realidade. Esta é a nova arte a nível mundial e está sendo difundida como se fosse uma obra-prima”, disse um dos usuários, que também não era um especialista em arte, mas se atreveu a comentar na publicação.