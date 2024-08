Como a ‘Menina da Bota’ conquistou a internet com sua simplicidade

Maria José Mendes, uma jovem de 21 anos do interior de Minas Gerais, tem conquistado a atenção das redes sociais com seus vídeos autênticos e envolventes. Conhecida como “Menina da Bota”, ela ganhou esse apelido devido ao calçado que costuma usar em seus vídeos, nos quais aparece cantando e dançando com sua família. Com um cenário simples e um olhar penetrante, Maria José rapidamente se destacou no mundo digital.

O início do sucesso e a transformação

Embora a “Menina da Bota” tenha viralizado recentemente, sua presença online não é novidade. Desde 2019, ela e seus irmãos começaram a publicar vídeos, mas foi em 2024 que a jovem, com seu estilo único, chamou a atenção. Gravando no quintal de casa, na zona rural de Setubinha, a família compartilha seu talento musical com o mundo, em meio à paisagem rural típica de Minas Gerais.

A simplicidade do ambiente contrasta com a fama que a jovem alcançou. Recentemente, a casa onde vive com sua família recebeu um telhado novo, substituindo o antigo teto de palha que não oferecia proteção contra a chuva. Apesar das dificuldades, Maria José mantém o foco em seus sonhos: ajudar a família, proporcionar uma vida melhor para sua mãe, e seguir a carreira de dançarina e cantora.

Além da fama, o sucesso trouxe mudanças significativas para a sua vida. Ela iniciou um tratamento odontológico para corrigir problemas que a impediam de cantar adequadamente e que também eram motivo de constrangimento. Durante a consulta com a dentista, foi constatado que a jovem estava desnutrida, pesando apenas 37 quilos, o que exigiu cuidados especiais antes de iniciar o tratamento dental.

Maria José, que não esperava ganhar tanta notoriedade, aceitou o apelido “Menina da Bota” com alegria. O nome, dado pelos internautas, reflete a conexão autêntica que ela criou com seu público, que admira sua simplicidade e determinação.