Vendedora da Avon? Essa informação é do seu interesse, a empresa declarou falência

Avon tem sido catalogada por décadas como uma empresa que capacitava mães solteiras e mulheres em busca de renda através da venda de produtos por catálogo. No entanto, nos últimos meses, ela tem se envolvido em uma série de polêmicas que levaram seus executivos a tomar a decisão de declarar falência.

A empresa decidiu solicitar à tribunal de falências do Distrito de Delaware (EUA) a proteção do Capítulo 11, que permite às empresas continuar operando enquanto elaboram um plano para pagar suas dívidas.

Por que a Avon declarou falência?

É importante destacar que a grave situação financeira da empresa resulta de uma ação judicial na qual um júri ordenou que a Avon pagasse mais de US$ 50 milhões a uma mulher no Arizona que alegou ter sido diagnosticada com câncer após usar produtos da marca que continham amianto.

Na mesma linha, no mês passado, outro júri concedeu US$ 24,4 milhões a um homem que trabalhava em uma fábrica da Avon e alegou que foi diagnosticado com mesotelioma como resultado da exposição.

O que vai acontecer com a Avon?

De acordo com o comunicado oficial da empresa, o objetivo de declarar falência é poder solicitar proteção para se reestruturar e assim enfrentar as disputas legais. Após as demandas, busca-se tentar se livrar de uma dívida de mais de US$ 1 bilhão de dólares.

O próximo passo também será colocar à venda os ativos da Avon Products. Para isso, a Natura já ofereceu comprá-los por US$ 125 milhões, além de quitar as dívidas e fornecer capital para financiar a falência.