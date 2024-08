Menino brasileiro de 6 anos com QI elevado entra em sociedade de superdotados

Bento Medeiros Versuti, um menino de apenas 6 anos, foi recentemente aceito na Mensa, uma das mais antigas e respeitadas organizações para pessoas com alto QI no mundo. Nascido em Peruíbe, no litoral de São Paulo, Bento já demonstrava habilidades excepcionais desde muito cedo. Aos 3 anos, ele aprendeu a ler e escrever, além de mostrar interesse por línguas estrangeiras, algo incomum para sua idade.

Descoberta do talento e aceitação na Mensa

Conforme noticiado no G1, a descoberta do potencial intelectual de Bento ocorreu durante uma brincadeira com sua mãe, Helen Medeiros Versuti. Aos 10 meses, ele já mostrava uma impressionante compreensão de cores e formas. Aos 2 anos, surpreendeu a família ao ler palavras durante uma brincadeira com um alfabeto silábico. Foi esse desenvolvimento precoce que levou os pais a procurarem uma neuropsicóloga, resultando na confirmação de que Bento é uma criança superdotada, com um QI de 134. Para se ter uma ideia, apenas 1% da população mundial possui um QI superior ao dele.

Foto: Arquivo pessoal

Em junho, os pais de Bento decidiram submeter seu laudo à Mensa, e menos de um mês depois, receberam a resposta positiva: Bento foi aceito na organização. Agora, ele terá a oportunidade de participar de eventos e atividades intelectuais que estimulam o desenvolvimento de habilidades avançadas.

Adaptação escolar e futuro promissor

Embora Bento tenha apenas 6 anos, sua idade cognitiva é equivalente a de uma criança de 11. Na escola, ele está matriculado no Infantil 4, mas segue um plano educacional individualizado que inclui matérias do 3º ano do ensino fundamental. A aceitação na Mensa é vista pela família como uma forma de Bento se conectar com outras crianças superdotadas, proporcionando um sentimento de pertencimento e um ambiente que estimule ainda mais seu desenvolvimento intelectual.

A Mensa, que existe há mais de 20 anos no Brasil, busca promover a intelectualidade e oferecer um espaço para que pessoas com alto QI possam interagir e se desenvolver. Com essa nova fase na vida de Bento, a expectativa é de que ele continue a explorar e expandir suas habilidades, crescendo em um ambiente que reconhece e valoriza seu potencial.