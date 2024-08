Em 1923, nadar no Sena foi proibido: a poluição que nem as Olimpíadas reverteram

Os atletas finalmente surgiram nas águas do rio Sena, em Paris, para disputar nesta quarta feira, 31 de julho, o triatlo masculino, que deve ser acrescentado um dia, causando confusão entre os organizadores dos dois Jogos Olímpicos

Mais de um século após uma polêmica proibição, foram realizadas competições olímpicas no rio Sena: erro. Em Paris, em 1923, uma regra clara foi estabelecida: as autoridades proibiram as pessoas de nadar no local. A restrição se deveu à má qualidade da água e ao fato de que podiam contrair alguma doença, pois ali desembocam as águas residuais e os resíduos industriais da cidade.

Em 2023, exatamente um século após este marco, meios de comunicação de todo o mundo explicavam como com um investimento de mais de US$ 1,4 bilhão, o romântico rio de Paris seria palco de competições para os Jogos Olímpicos. Mas esse trabalho começou muitos anos antes: em 2016.

Antes disso, em 1924, também houve Jogos Olímpicos em Paris, a medida era categórica: não se podia nadar no rio Sena. Apenas houve ‘alguns marcos’ em ocasiões raras, mas sua toxicidade era publicamente conhecida.

O estado do Rio Sena durante o Triatlo masculino e feminino

Missão: Jogos Olímpicos de 2024

Mas um século depois, chegaram os novos Jogos Olímpicos e a França estabeleceu a missão de "resgatar o rio": o governo investiu mais de 1,4 bilhões de euros para limpar o rio desde 2016 e garantir que ele possa receber competições para os Jogos Olímpicos, Paralímpicos e a cerimônia de abertura em 26 de julho.

"A limpeza do Sena é algo que tem sido debatido neste país, nesta cidade, por décadas. E isso finalmente está acontecendo", disse Lambis Konstantinidis, diretor de planejamento e coordenação de Paris 2024, há algumas semanas.

Todos os dias, a água do Sena passa por testes de qualidade para determinar se é um local adequado e se os níveis de bactérias não ultrapassam os limites considerados ideais para a realização de atividades. Um relatório da prefeitura de Paris, em 12 de julho passado, revelou que em 10 dos últimos 12 dias o rio manteve padrões adequados para competições. No entanto, já há vítimas. Chuvas nos dias seguintes teriam contaminado novamente o rio.

Atletas afetados pela poluição

Vasco Vilaça e Melanie Santos, atletas de Portugal, desenvolveram infecções gastrointestinais após nadar no rio Sena em 5 de agosto durante sua competição de triatlo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os sintomas de Vilaça são mais fortes do que os de sua colega feminina, de acordo com o Comitê Olímpico Português (COP).

Os competidores saltam na água para competir no triatlo dos Jogos Olímpicos, segunda-feira, 5 de agosto de 2024, em Paris Martin Bureau/Pool Photo via AP (Martin Bureau/AP)

"O estado clínico dele é estável e a equipe médica do Comitê Olímpico Português (COP) está tomando todas as medidas para monitorizar e fornecer tratamento conservador ao atleta na Vila Olímpica", afirmou o comunicado do COP publicado em 7 de agosto. "Nos últimos dias, a atleta Melanie Santos também desenvolveu sintomas semelhantes, mas de forma menos aguda", diz o comunicado.

A Bélgica não participou na segunda-feira no revezamento misto de triatlo em Paris após a atleta Claire Michel adoecer e se retirar da competição. Ela ficou quatro dias hospitalizada por uma infecção da bactéria Escherichia coli, depois de ter nadado no rio Sena. Além de Michel, outros três triatletas - dos mais de 100 que competiram nas provas masculina e feminina em 31 de julho - adoeceram nos dias seguintes, embora não esteja claro se a culpa foi da água.

O rio Sena foi apontado pela má qualidade da água Foto: Michael Steele/Getty Images

Os riscos de nadar no rio Sena

Segundo a prestigiosa Mayo Clinic dos Estados Unidos, esta bactéria causa diarreia, cólicas estomacais, náuseas e vômitos. Além disso, eles especificaram que a E. Coli "pode causar uma infecção, mesmo que ingerida em pequenas quantidades". Do mesmo centro de saúde, eles apontam que a água contaminada é uma das causas mais comuns de infecção por esta bactéria: "As fezes de seres humanos e animais podem contaminar as águas subterrâneas e superficiais, incluindo córregos, rios, lagos e a água usada para irrigar cultivos".

Não é algo menor: vários atletas têm falado nas redes sociais sobre nojo, repulsa e problemas de saúde. O triatleta do Canadá, Tyler Mislawchuck, disse à imprensa que depois de completar sua prova de triatlo nas Olimpíadas, vomitou várias vezes: "Vomitei uma vez? Não. Vomitei 10 vezes. Os últimos quatro quilômetros foram mortais e comecei a me sentir mal e com muito calor".

Tyler Mislawchuck vomitou na frente de todos depois de sair do rio Sena Foto: Instagram @therealmislawchuk

A nadadora olímpica Ángela Martínez Guillén, da Espanha, usou sua conta no TikTok para compartilhar com seus seguidores que estava se preparando mentalmente para nadar em um rio onde havia "cadáveres, ratos e está supercontaminado". Teremos mais atletas com problemas de saúde?