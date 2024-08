Estudante em Paris viraliza ao mostrar vida em apartamento de 9 m²

Natalia Vega, uma jovem peruana que se mudou para Paris para estudar e trabalhar, chocou a internet ao compartilhar um vídeo mostrando seu apartamento de apenas 9 metros quadrados, localizado no 7º andar de um prédio sem elevador. O aluguel do pequeno espaço é superior a R$ 3 mil mensais, um valor considerado alto para as condições oferecidas. O vídeo viralizou rapidamente, alcançando mais de 33 milhões de visualizações.

Vida em um espaço de 9 m²

No vídeo, Natalia leva uma amiga para um “tour” pelo apartamento, revelando o desafio de viver em um espaço tão pequeno. A falta de espaço torna atividades cotidianas, como cozinhar e trabalhar, extremamente complicadas. Como resultado, Natalia passava a maior parte do tempo fora de casa, utilizando bibliotecas e cafés para estudar e trabalhar. Ela também destacou que, apesar do desconforto, a experiência de viver em Paris foi enriquecedora e lhe proporcionou várias oportunidades de crescimento pessoal.

Apesar das críticas recebidas, Natalia respondeu de maneira calma, afirmando que morar em um espaço pequeno como esse é comum em grandes cidades, especialmente para jovens e estudantes. Ela também compartilhou que a decisão de viver neste apartamento fazia parte de sua escolha de sair da zona de conforto e explorar novas experiências. Contudo, após dois anos, Natalia decidiu se mudar para um apartamento maior de 68 metros quadrados, que dividirá com outras duas pessoas.

Reação nas redes sociais

A repercussão do vídeo foi mista, com muitos comentários expressando surpresa e até indignação pela situação. Alguns internautas questionaram as condições de vida em um espaço tão pequeno, enquanto outros admiraram a coragem de Natalia em abraçar essa experiência.

Ela, por sua vez, encarou a situação com bom humor e destacou que a experiência em Paris foi mais valiosa do que as dificuldades enfrentadas. Com a mudança para um apartamento maior, Natalia espera continuar aproveitando a vida na cidade francesa, agora com mais conforto e espaço.