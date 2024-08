Através do rastreamento de celular, um homem descobriu a morte de suas duas filhas

Na semana passada, dois jovens americanos foram reportados como desaparecidos e seu pai, desesperado por saber sobre seu paradeiro, não esperou pela resposta da polícia e decidiu agir por conta própria, utilizando um aplicativo de rastreamento para localizar telefones celulares.

ANÚNCIO

O final foi o pior de todos os possíveis, pois ambas as irmãs foram encontradas sem vida na localidade de Ira, ao norte do estado de Nova York, conforme confirmado em comunicado de imprensa pelo Gabinete do Xerife do Condado de Cayuga.

Primeira hipótese

As mortes teriam sido causadas por um acidente de trânsito em que um Chevy Cobalt colidiu com outro carro. De acordo com o comunicado de imprensa o acidente ocorreu na quinta-feira, 1 de agosto, e as vítimas foram identificadas como Hailey Trumble, de 19 anos, e Shelby Trumble, de 17.

Robin Latham, de 59 anos, foi quem bateu nas irmãs e seu estado é bastante delicado, por isso, ele está internado no Hospital Universitário de Syracuse com ferimentos graves, onde está em condição estável.

Brian Trumble, pai das vítimas e a pessoa que descobriu o que aconteceu, indicou em uma entrevista ao site Syracuse.com que as jovens tinham ido passar o dia em um parque de diversões na cidade de Rochester.

Como nenhuma das duas respondeu às mensagens de texto que ele havia enviado e não retornavam, Trumble usou o aplicativo Find My Friends para rastrear seus telefones, entrou em seu carro e dirigiu até o local. Lá, ele encontrou agentes que já haviam bloqueado as ruas.

As irmãs viviam com sua família na cidade de Granby e se formaram no ensino médio em 2023 e 2024.

O Distrito Escolar Central de Hannibal escreveu: “Este é um dia incrivelmente triste para nossos alunos, professores e colegas, e uma tremenda perda para toda a comunidade. Neste incidente devastador, a família Trumble perdeu duas meninas, filhas, irmãs, netas e sobrinhas. Do fundo de nossos corações, agradecemos sua bondade, amor e apoio durante este momento dilacerante”.