‘Relacionamento esfriou’: Influenciadores que casaram nus se separam após dois meses

Luiza Marcato e Máximo García, conhecidos por seu trabalho como criadores de conteúdo adulto, surpreenderam ao realizar um casamento inusitado em maio deste ano, onde tanto eles quanto os convidados estavam completamente nus. No entanto, o relacionamento dos dois não resistiu ao passar do tempo e, após apenas dois meses, decidiram se separar.

A principal razão para o término, conforme explicado por Luiza ao Extra, foram as frequentes viagens e compromissos profissionais de ambos, que dificultaram a convivência do casal. Segundo ela, a relação esfriou e as poucas interações se restringiam a chamadas de vídeo e telefonemas, algo que não a satisfazia. Luiza mencionou que, neste momento, tanto ela quanto Máximo estão priorizando suas carreiras e, por isso, optaram por encerrar o relacionamento amoroso.

Carreira e relação aberta: desafios e conflitos

Apesar de terem mantido uma relação aberta no âmbito profissional, com a gravação de conteúdos explícitos com outros parceiros, isso nunca afetou o respeito e a cumplicidade entre eles. Luiza ressaltou que, enquanto estavam juntos, a “pegação” era restrita às câmeras, sem envolvimentos pessoais fora do trabalho.

Foto: Reprodução

No entanto, a distância física e emocional abriu espaço para outros interesses e novas aventuras, o que contribuiu para a decisão de Luiza em se separar. Ela destacou que, apesar do fim do relacionamento, ambos continuarão a colaborar profissionalmente, mas sem manter uma relação conjugal. Máximo, por sua vez, também se mostrou tranquilo com a separação, focando em sua carreira e ressaltando que não se abala com as críticas que o casal recebe, especialmente pela forma como conduziram o casamento e a vida pública.

O casamento nudista dos dois, realizado em uma mansão na Zona Oeste de São Paulo, contou com a presença de diversos amigos e colegas do ramo da indústria adulta. Apesar das críticas que surgiram nas redes sociais, o casal se manteve firme em sua decisão de celebrar o matrimônio de maneira autêntica, refletindo o estilo de vida que escolheram para si.