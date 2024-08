Os bebês que também se tornaram estrelas nestes Jogos Olímpicos

ARQUIVO - A egípcia Nada Hafez compete com a norte-americana Elizabeth Tartakovsky na prova individual feminina durante os Jogos Olímpicos de 2024 no Grand Palais, em 29 de julho de 2024, em Paris, França. (AP Foto/

Nas Jogos Olímpicos de Paris 2024, as estrelas não só brilharam nas pistas, piscinas e campos de competição. Alguns dos protagonistas mais fofos e adoráveis foram, surpreendentemente, os bebês dos atletas, que também conquistaram um lugar no coração do público e nas redes sociais.

Um dos momentos mais tocantes foi protagonizado pelo golfista americano Scottie Scheffler. Com 28 anos, Scottie não só foi a Paris para competir, mas também para compartilhar essa experiência com sua família. Ele foi visto na plateia, torcendo pela equipe de ginástica feminina dos Estados Unidos ao lado de sua esposa, Meredith, e seu filho de apenas dois meses, Bennett.

Bebês que roubam a cena nas Olimpíadas, atletas mais perto de seus filhos do que nunca

Outro exemplo comovente é o da maratonista Aliphine Tuliamuk. Durante os Jogos de Tóquio 2021, Tuliamuk enfrentou o desafio de competir e, ao mesmo tempo, cuidar de sua filha Zoe, de seis meses. Separada de sua bebê durante as competições, Tuliamuk compartilhou as dificuldades de amamentar e estar longe de sua filha.

Em resposta a experiências como a sua, os organizadores de Paris 2024 criaram espaços dedicados para crianças na Vila Olímpica, permitindo que mães lactantes possam estar perto de seus filhos enquanto competem. As histórias de atletas que competem enquanto estão grávidas também têm capturado a atenção.

A esgrimista egípcia Nada Hafez, grávida de sete meses, competiu em Paris e partilhou uma foto emotiva no Instagram, revelando que tinha estado a competir por dois. Da mesma forma, a arqueira azeri Yaylagul Ramazanova, grávida de seis meses e meio, também participou e expressou a emoção de sentir o seu bebê mexendo antes de disparar uma flecha.

A maternidade e famílias assumem os Jogos Olímpicos de Paris 2024

Estas histórias não apenas destacam a determinação e o espírito dos atletas, mas também o amor e dedicação às suas famílias. Os bebês e futuros bebês desses competidores se tornaram símbolos de esperança e força, nos lembrando que por trás de cada medalha e recorde, há histórias pessoais cheias de carinho e sacrifício.

Nas Olimpíadas de Paris 2024, esses pequenos também se tornaram verdadeiras estrelas e nos lembram que por trás da força, resistência, velocidade e precisão dos atletas olímpicos, há pessoas com famílias e fraldas para trocar.