Aos 68 anos, idosa encontra o amor da vida e se casa em cerimônia emocionante

Aos 68 anos, Maura Campbell provou que nunca é tarde para encontrar o amor verdadeiro. Após três casamentos que não deram certo, a atriz americana encontrou em Tom, um ítalo-americano, a pessoa com quem deseja passar o resto da vida. O casal se conheceu através de um aplicativo de namoro, enquanto Maura se preparava para se mudar para Nova Iorque. O romance, que começou de forma inesperada, culminou em uma linda cerimônia de casamento no dia 14 de julho, capturando a atenção e o coração de muitos.

O casamento foi celebrado com grande emoção e compartilhado nas redes sociais pela nora de Maura, Massami Leal Smith. O vídeo do casal dançando e trocando declarações apaixonadas rapidamente se tornou viral, encantando internautas ao redor do mundo. Massami, ao ver o sucesso do vídeo, convidou a sogra para falar mais sobre sua história de amor.

Foto: Instagram/ @massamimae

Durante o relato, Maura compartilhou que, apesar das decepções passadas, nunca perdeu a esperança de encontrar o amor. Ela destacou que cada relacionamento anterior trouxe lições valiosas, mas foi com Tom que ela encontrou uma conexão verdadeira e duradoura. Ao ser perguntada sobre como conheceu o atual marido, Maura explicou que, ao se preparar para a mudança, decidiu procurar alguém que pudesse ajudá-la a se adaptar à nova cidade. O que começou como uma busca por companhia se transformou em um amor profundo e sincero.

A cerimônia foi marcada pela emoção de Tom, que não conteve as lágrimas ao ver a noiva entrando no salão, com um longo vestido amarelo. Em um vídeo publicado após o casamento, ele expressou sua felicidade, descrevendo Maura como a pessoa que trouxe mais alegria à sua vida, elogiando seu coração bondoso e sua mente brilhante.

Maura, por sua vez, compartilhou que, desde que conheceu Tom, sua vida ganhou um novo significado. Ela enfatizou que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas ao longo dos anos, o amor verdadeiro existe, e que nunca é tarde para se permitir viver uma grande paixão. Em uma mensagem inspiradora, a noiva encorajou outras pessoas a não desistirem de encontrar o amor, lembrando que é essencial se respeitar e procurar alguém que realmente valorize a pessoa que você é.