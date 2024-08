Cirurgiões removem enguia viva e limão do corpo de paciente em caso inusitado

Em um caso médico que chamou a atenção pela sua peculiaridade, uma equipe de cirurgiões no Vietnã realizou uma cirurgia de emergência para remover uma enguia viva de 60 centímetros e um limão do corpo de um paciente. Conforme o site Extra, o homem de 31 anos, que não teve seu nome divulgado, foi internado no Hospital Viet Duc, em Hanói, com dores abdominais intensas no dia 27 de julho de 2024.

Detalhes do procedimento

De acordo com os médicos, o paciente inseriu a enguia pelo ânus para obter prazer sexual. No entanto, o animal começou a morder os intestinos do homem, tentando escapar para a cavidade abdominal. Isso resultou em uma dor insuportável que levou o homem a procurar atendimento médico.

Inicialmente, a equipe médica tentou remover a enguia através do ânus, mas encontrou uma obstrução inesperada. Ao realizar uma cirurgia para abrir o abdômen do paciente, os cirurgiões descobriram que a passagem da enguia estava bloqueada por um limão, que também havia sido inserido pelo paciente. Ambos os objetos foram removidos com sucesso, e os médicos procederam com uma colostomia temporária para evitar complicações maiores.

Um caso único

Casos de inserção de objetos estranhos no corpo humano não são incomuns na medicina, mas este foi o primeiro envolvendo um animal vivo que os médicos do Hospital Viet Duc enfrentaram. Segundo Le Nhat Huy, vice-diretor do Departamento de Cirurgia Colorretal e Perineal, o hospital já havia lidado com a remoção de mamadeiras, copos e até brinquedos adultos, mas nunca uma situação como essa.

Os profissionais da saúde enfatizaram a gravidade do caso, destacando que a enguia causou lesões significativas no reto e cólon do paciente, necessitando uma intervenção cirúrgica delicada. Após a operação, o homem foi monitorado para garantir que não houvesse outros objetos escondidos em seu corpo, e sua recuperação está sendo acompanhada de perto.