Conflitos nas Olimpíadas? A ginasta supostamente em rivalidade com Simone Biles

Ela voltou com mais força. A ginasta dos Estados Unidos, Simone Biles, continua sendo uma lenda, título que ela defendeu em seu grande retorno nestes Jogos Olímpicos de Paris, depois de ter abandonado a competição esportiva de Tóquio 2020 por problemas de saúde mental e também ter ficado dois anos afastada.

Simone é a ginasta com mais medalhas em seu país, acumulando um total de nove medalhas, das quais seis são de ouro. Na capital francesa, ela conquistou o primeiro lugar duas vezes: primeiro na competição geral por equipes femininas; e a segunda vez, na final individual feminina completa, de acordo com um artigo da CNN, publicado nesta quinta-feira, 1 de agosto.

No entanto, ele promete continuar quebrando seus próprios recordes, pois tem mais três participações: Salto, no sábado, 3 de agosto; trave de equilíbrio, na segunda-feira, 5 de agosto; e exercício de solo, na segunda-feira, 5 de agosto.

Uma vitória cheia de indiretas

A atleta de 27 anos aproveitou sua vitória na equipe feminina para enviar uma mensagem aos seus críticos. Através das redes sociais, ela escreveu: "Falta de talento, preguiçosas, campeões olímpicos", um recado direto para a ginasta dos Estados Unidos MyKayla Skinner, que a desqualificou através do Youtube.

Mas não foi a única atleta que enviou uma mensagem para Skinner, já que a outra integrante da delegação dos Estados Unidos, Sunisa Lee, também comentou: "Aponte se Simone Biles acabou de acabar com você". Em 31 de julho, Simone escreveu em sua conta X: "Ops, fui bloqueada 👀🫢😂", possivelmente se referindo a Skinner.

E MyKayla ganhou a antipatia de suas colegas quando opinou no início do mês: "Além da Simone (Biles), sinto que o talento e a profundidade não são mais o que costumavam ser. Quero dizer, obviamente, muitas garotas não trabalham tão duro. Elas simplesmente não têm ética de trabalho".

Skinner tem 28 anos e é tricampeã mundial por equipes. Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistou a prata no salto. Há quase uma década, ela não se classificou para as provas olímpicas de 2012. Em seguida, foi suplente na equipe olímpica dos EUA em 2016, no Rio.

Estava tão perto dos Jogos Olímpicos, mas tão longe. Em 2020, lutou contra a Covid-19 e a pneumonia, o que paralisou sua preparação olímpica. E finalmente, em Tóquio, onde ‘saiu de sua aposentadoria’ para competir nas finais de salto em 1 de agosto, e no final colocou uma medalha de prata ao redor do pescoço.