Mulher fatura R$ 460 mil vendendo produtos resgatados de lixeiras

Tiffany Butler, uma americana de 34 anos, encontrou uma forma inovadora de ganhar dinheiro: revender produtos descartados que encontra em lixeiras. Autodenominada “mergulhadora de lixo”, ela compartilha sua rotina de coleta e venda nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde seus vídeos já atingiram mais de 6 milhões de visualizações. Moradora do Texas, conseguiu faturar cerca de US$ 80 mil (equivalente a R$ 460 mil) nos últimos dois anos com essa prática incomum.

ANÚNCIO

Tiffany realiza buscas em caçambas de lixo duas a três vezes por semana, procurando principalmente perto de lojas de alto padrão. Sua estratégia é simples, mas eficaz: ela procura por itens novos ou em boas condições, que ainda carregam etiquetas de preço. Entre suas descobertas estão tênis de marcas renomadas como New Balance, garrafas d’água e roupas ainda não utilizadas. Esses itens são, posteriormente, revendidos online, gerando uma fonte de renda substancial.

Apoio e críticas nas redes sociais

Embora a prática de mergulhar no lixo não seja livre de riscos, como a exposição a contaminações, Tiffany adota medidas de segurança, como o uso de luvas, para minimizar os perigos. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, onde documenta suas aventuras, ela recebe apoio de muitos seguidores. Comentários destacam a ironia de grandes lojas descartarem produtos em perfeitas condições enquanto muitos enfrentam dificuldades financeiras para adquirir itens básicos.

Por outro lado, Tiffany também enfrenta críticas, principalmente de pessoas que veem essa prática como pouco convencional ou anti-higiênica. Apesar disso, a resposta predominante em sua comunidade online é positiva, com muitos elogiando seu trabalho de “resgatar” produtos que, de outra forma, iriam para o lixo.

Seu sucesso ilustra como uma abordagem criativa e a habilidade de identificar oportunidades podem transformar situações inusitadas em negócios lucrativos. Além disso, sua história serve de inspiração para aqueles que buscam alternativas inovadoras para gerar renda em tempos de incerteza econômica.