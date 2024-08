A proposta louca da Arábia Saudita de sediar a Copa do Mundo de 2034 em cinco cidades

NEOM Stadium em The Line, Arábia Saudita

A Arábia Saudita propôs cinco cidades como anfitriãs para sediar a Copa do Mundo de Futebol de 2034, incluindo NEOM, um dos projetos futuristas do reino ainda em construção, informaram fontes oficiais na quarta-feira.

Riad, Jeddah, Al Khobar, Abha e NEOM são as cinco cidades listadas na candidatura oficial apresentada pela FIFA, conforme informou a agência de notícias oficial da Arábia Saudita, SPA, que destacou que seria a maior edição de uma Copa do Mundo realizada em um único país.

O lema oficial da candidatura, intitulado 'Crescendo juntos', recebeu o apoio do príncipe herdeiro saudita, Mohamed bin Salman, e líder de facto do reino. Até agora, é a única candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2034.

The Line Imagens do projeto da megacidade futurista criada para o NEOM

O ministro dos Esportes saudita, Abdulaziz bin Turki bin Faisal Al Saud, afirmou que estão trabalhando "para tornar o sonho da Arábia Saudita de sediar a Copa do Mundo uma realidade tangível".

"Estes planos combinarão nossa rica herança futebolística com nossa profunda paixão pelo jogo e garantirão o sucesso da Arábia Saudita como a primeira nação a sediar um torneio de 48 equipes em um único país", assegurou, segundo a SPA.

"As cinco cidades-sede terão 15 estádios avançados, incluindo 11 novos estádios que estão planejados para serem construídos", afirmou.

The Line A megacidade futurista da Arábia Saudi

Riad abrigará oito estádios para os jogos da Copa do Mundo, incluindo o novo Estádio Rei Salman, com capacidade para mais de 92.000 espectadores, que sediará os jogos de abertura e final do torneio e se tornará o novo campo da seleção nacional saudita.

Espera-se que o estádio NEOM seja "um dos mais distintivos e icônicos do mundo", localizado em 'The Line', outro projeto sustentável dentro da NEOM.

Um total de 132 instalações de treinamento localizadas em 15 cidades são propostas como locais de acampamento base para as 48 equipes, incluindo 72 estádios designados como campos de treinamento base, e os árbitros terão acesso a dois campos de treinamento base para árbitros.