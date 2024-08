Um ator de Game Of Thrones ganhou uma medalha de ouro em Paris 2024

Daniel Wiffen, ganhador do ouro nos Jogos Olímpicos Paris 2024, que participou de um capítulo de Game Of Thrones nesta cena

O irlandês, Daniel Wiffen, é uma das grandes surpresas dos atuais Jogos Olímpicos de Paris 2024, ao se tornar o primeiro nadador na história de seu país a conquistar a medalha de ouro, depois de vencer a final dos 800 metros livres.

Seu nome era muito desconhecido por muitos, no entanto, antes de alcançar a imortalidade esportiva, Wiffen foi um participante secundário na super bilheteria e famosa série de televisão Game Of Thrones, tornando-se possivelmente uma das pouquíssimas pessoas que conseguiram subir ao pódio do grandioso evento esportivo e participar de um sucesso audiovisual.

Sua breve participação

Daniel Wiffen tem um irmão gêmeo e juntos participaram da série de televisão de drama e fantasia medieval criada por David Benioff e D.B. Weiss e produzida pela HBO. Quando tinham apenas 12 anos, ambos conseguiram ser figurantes no episódio lançado em junho de 2013, pois sua irmã, Elizabeth, interpretava Neyela Frey, um dos personagens secundários da história.

Paris 2024 - Natação Daniel Wiffen Daniel Wiffen, da Irlanda, salta na piscina do La Défense Arena para participar da final dos 800 m livres masculinos na natação dos Jogos Olímpicos (Matthias Schrader/AP)

“Realmente não sabia nada sobre ‘Game of Thrones’ quando era mais jovem. Meus pais não me deixavam assistir à série, mas acho que meu pai assistia o tempo todo, e depois minha irmã conseguiu um bom papel em ‘Game of Thrones’ e depois nós entramos para o ‘Casamento Vermelho’, no fundo. Foi incrível”, comentou o nadador ao site oficial dos Jogos Olímpicos.

Além de se tornar o primeiro nadador irlandês a conquistar o ouro, o jovem de 23 anos estabeleceu um novo recorde olímpico ao completar a prova em 7:38.19 minutos, quase três segundos a menos que a marca anterior, que estava nas mãos do ucraniano Mykhailo Romachuk, conquistada na última edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (realizados em 2021 devido à pandemia de covid-19).