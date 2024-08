‘Novo Nostradamus’ prevê a chegada de extraterrestres e alarme nas redes sociais

Athos Salomé, o homem conhecido como o Nostradamus vivo, afirmou que a comunidade científica agora está começando a apoiar sua corajosa previsão relacionada aos extraterrestres e ao primeiro possível contato que a humanidade terá com eles de forma direta, de acordo com as informações fornecidas pelo site Heraldo de México.

A previsão mais alarmante do novo Nostradamus

O Nostradamus de 37 anos, nascido no Brasil, afirmou que, nos próximos quatro anos, finalmente o planeta Terra verá seres inteligentes para interagir diretamente com eles. A previsão do vidente é precedida pelas feitas sobre a morte da rainha Elizabeth II, bem como a compra do Twitter por Elon Musk.

A recente previsão cumprida pelo Nostradamus moderno foi ter assegurado que a recente Eurocopa 2024 seria ganha pela Espanha, e assim aconteceu. De tal forma que a visão de garantir que os extraterrestres e os seres humanos finalmente possam se comunicar cara a cara está sendo observada com atenção pelos especialistas e estudiosos do fenômeno ovni.

O que Athos Salomé disse sobre os extraterrestres?

Quando a sua visão se concretizar, Athos Salomé apontou que haverá setores da sociedade que terão problemas com isso e citou como exemplo os organismos religiosos: "terão que enfrentar considerações morais", assegurou o oráculo, que foi citado pelo Daily Star.

"O ano de 2028 marcará o reconhecimento, por parte das pessoas, da existência entre eles de habitantes de outros planetas. No mundo moderno, pesquisas científicas têm mostrado que essas previsões podem ser mais precisas do que muitas pessoas poderiam imaginar", revelou Athos Salomé.

Esta previsão ganha mais força depois que a NASA e a Agência Espacial Europeia apontaram a possibilidade de encontrar vida nas profundezas marinhas da lua Europa de Júpiter entre 2026 e 2028.