A aterrorizante profecia de Baba Vanga para os próximos meses que assusta as redes

O apocalipse está próximo, ou pelo menos está prestes a começar. Isso é o que Baba Vanga, a famosa vidente da Bulgária, também conhecida como a Nostradamus dos Balcãs, anunciou. Tudo começaria em um futuro próximo: em 2025, de acordo com o site Clarin.

O que Baba Vanga previu para o ano de 2025?

De acordo com os detalhes divulgados por vários canais de notícias, uma profecia do ‘Nostradamus dos Balcãs’ previa um final iminente e devastador para toda a raça humana. Nessa linha, Vangelia Pandeva Gushterova, seu nome real, previu que o nosso mundo chegará à sua total aniquilação no ano de 5079, mas que o final começará a se manifestar a partir do ano de 2025.

Las predicciones de Baba Vanga (Pexels / Imagen referencial)

Com base nos dados divulgados pelos canais de comunicação e plataformas digitais, The New York Post descreveu a sequência de eventos que levarão ao apocalipse:

Baba Vanga e o fim do mundo

Para o ano de 2025: um conflito será desencadeado na Europa que devastará a população desta antiga região. Em 2028, a busca por energia levará os humanos a explorar Vênus. E posteriormente, em 2033, os polos terrestres experimentarão um fenômeno de degelo que aumentará de forma alarmante o nível do mar.

O pensamento comunista terá permeado todos os cantos do mundo até o ano de 2076. Posteriormente, décadas mais tarde, especificamente em 2130, ocorrerá o primeiro encontro com seres de outro planeta. Finalmente, em 2170, um período de seca extremamente prejudicial atingirá o mundo inteiro.

Quem foi Baba Vanga?

Cerca de um milênio depois, em 3005, a Terra estará envolvida em um conflito com entidades de Marte. Em 3797, a Terra não será mais adequada para a vida. O fim do planeta ocorrerá em 5079.

Segundo seus seguidores, Baba Vanga era uma vidente de notável força. Eles afirmavam que entre suas habilidades estava a capacidade de falar com os mortos e que ela experimentava premonições surpreendentes do futuro.