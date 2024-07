União de pastor, padre e mãe de santo leva comida e esperança aos necessitados

No Rio de Janeiro, uma iniciativa inovadora uniu líderes de diferentes crenças religiosas em uma ação humanitária com um objetivo comum: combater a fome. Sob os icônicos Arcos da Lapa, representantes de diversas religiões, incluindo um pastor, uma mãe de santo e um padre, se juntaram para distribuir refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse esforço coletivo faz parte do “Pacto Inter-Religioso Contra a Fome”, uma ação que busca não apenas alimentar os necessitados, mas também transmitir mensagens de esperança e solidariedade.

O movimento, liderado pelo deputado federal Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), simboliza a união de diferentes tradições religiosas e movimentos sociais em torno de uma causa comum: a luta contra a fome e a desigualdade social. Vieira destacou a importância da diversidade e da sabedoria ancestral como ferramentas para promover justiça social. “É um movimento que reúne o povo de fé, de diversas tradições, e movimentos sociais no combate à miséria e na partilha do pão”, afirmou o pastor, enfatizando a importância de uma ação coletiva e inclusiva.

Durante o evento, refeições nutritivas foram servidas para todos que estavam com fome, reforçando a mensagem de que a solidariedade é um valor compartilhado entre todas as religiões presentes. A escolha dos Arcos da Lapa como local para essa ação é simbólica, representando um ponto de encontro e inclusão no coração da cidade.

O Pacto Inter-Religioso Contra a Fome não se limita à distribuição de alimentos. Ele também busca criar um impacto duradouro através da promoção de políticas públicas que garantam segurança alimentar para todos. Henrique Vieira ressaltou a importância de aprender com as tradições ancestrais para construir um futuro mais justo e solidário. “Juntos, faremos uma revolução de amor e generosidade para garantir uma mesa farta e justa para todos”, declarou.

O projeto mostra que, apesar das diferenças religiosas, é possível encontrar um terreno comum em questões essenciais como a luta contra a fome. Esse esforço conjunto não apenas atende às necessidades imediatas de alimentação, mas também fortalece a comunidade ao promover o respeito mútuo e a colaboração entre diferentes grupos religiosos.