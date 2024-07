Na Colômbia, Chef chileno ‘dono de um restaurante reconhecido’ é preso por abuso sexual de sua própria filha

Na cidade de Cali, Colômbia, foi detido e colocado à disposição dos tribunais para extradição um chef chileno de 41 anos por abuso sexual repetido de sua própria filha, que morava há 6 anos nesse país, onde ele é até dono de um restaurante renomado localizado no bairro de San Antonio, na zona turística de Cali.

De acordo com o informado pela imprensa colombiana, o indivíduo tinha um mandado de prisão da Interpol em vigor e estava sendo procurado para responder perante o Tribunal de Julgamento Oral Penal de Valparaíso, no Chile.

Nesse sentido, o coronel Edwin Urrego, diretor da Direção de Investigação Criminal e Interpol (DIJIN), afirmou que "a análise de informações realizada por uma equipe de investigadores destacada de Bogotá permitiu estabelecer que essa pessoa estava há 6 anos em território colombiano e era proprietária de um restaurante conhecido localizado no bairro San Antonio, zona turística do oeste de Cali".

Abuso sexual da sua filha menor de 14 anos

De acordo com as informações fornecidas pela polícia colombiana, o chef chileno detido no país é acusado de ter abusado sexualmente de sua própria filha em várias ocasiões, especificamente quando a menina tinha entre 7 e 12 anos de idade, crime que teria cometido tanto na cidade de Valparaíso, no Chile, como em Buenos Aires, Argentina.

Por esse motivo, o indivíduo foi colocado à disposição da Procuradoria Geral da Nação na Colômbia, por meio da Direção de Assuntos Internacionais, aguardando o trâmite e realização do processo de extradição para o Chile.

O homem estava sendo procurado pela Interpol e tinha um mandado de captura internacional pelo crime de abuso sexual de menor de 14 anos, portanto, ele deveria ser transferido para o Chile para enfrentar a justiça.