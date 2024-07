Mãe não saiu para vender biscoitos: revelada a verdade sobre o acidente fatal de criança que caiu de prédio no Chile

A declaração dela era algo inverossímil. A mãe do menino que morreu em La Florida, após cair do 7º andar, havia dito à Brigada de Homicídios da PDI que deixou seu filho sozinho por cinco minutos, para subir ao 9º andar e entregar algumas bolachas que havia vendido às três da manhã.

Mas, finalmente a verdade veio à tona. Primeiro, não subiu para deixar biscoitos nem foi por um curto período de tempo. Mas sim, saiu de casa para conversar com vizinhos em outro prédio e já se passava mais de uma hora e meia sem saber do pequeno.

O menor, ao acordar e não encontrar sua mãe, se aproximou da sacada e acabou caindo de grande altura, pois não havia redes de segurança.

Criança cai do 7º andar no Chile

A tragédia ocorreu en La Flórida, área metropolitana de Santigao, capital do país. Foram os vizinhos que alertaram sobre a queda da criança. O primeiro a chegar foi o porteiro, que tentou realizar manobras para reanimá-la.

Ao chegar o pessoal médico, foi confirmado que o menino estava morto.

De acordo com o relato preliminar fornecido pela mãe de nacionalidade venezuelana, "ela seria conhecida no prédio por vender biscoitos. Ela havia subido do 7º ao 9º andar quando foi alertada de que seu filho caiu do apartamento", relatou o 24 Horas da TVN, declaração que acabou sendo alterada diante das suspeitas da polícia.

A investigação está nas mãos da Brigada de Homicídios e está sendo trabalhada com a hipótese de um acidente.