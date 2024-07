O que fazer quando um homem se afasta de você de forma repentina e sem explicação

Se um homem desaparecer do nada, dizemos o que você deve fazer

Uma das piores experiências e sensações da vida é quando um homem se afasta de você de forma repentina, assim, sem mais nem menos, sem lhe dar uma explicação ou motivo algum, e você não entende nada.

E parecia que tudo estava bem, se viam com frequência, conversavam o tempo todo, e de repente, de um dia para o outro, ele se afastou e desapareceu.

Isso deixa você com muitas dúvidas e sem saber o que fazer, o que aconteceu, você pensa que fez algo errado, mas não foi o caso.

Os homens costumam ser de poucas palavras e alguns são muito covardes, ao ponto de preferirem simplesmente desaparecer do que te dar uma explicação e conversar contigo sobre o que sentem ou os incomoda.

Mas isso não é culpa sua, é que eles têm uma falta de responsabilidade afetiva e não se importam com o que você sente, ou como isso pode te afetar, e é por isso que te dizemos o que você deve fazer para não deixar que isso te afete tanto ou amargure sua vida por alguém que não merece.

O que fazer quando um homem se afasta de você de repente e sem explicação

Escreva para ele e peça uma explicação, mas não implore.

Se um homem desaparecer da sua vida do nada, é importante que você lhe escreva e pergunte o que está acontecendo, para ver se consegue encontrar uma resposta ou explicação.

Mas, isso é para encerrar esse capítulo da sua vida e não ficar com dúvidas, porque quando ele desaparece, você não deve mais dar uma chance.

No entanto, não implore, não o chame, se ele não responder, simplesmente é um covarde que não enfrenta a situação e é melhor que o esqueça e o deixe para trás.

Muitas vezes você fica presa pensando por muito tempo no que aconteceu, por que ele se afastou e te deixou do nada, e não segue em frente. Isso não é saudável para você, você deve fechar esse ciclo e se dar a oportunidade de conhecer alguém que realmente valorize você como merece.

Então supere, por mais difícil que pareça, não dê importância, não implore e siga em frente com sua vida.

Não dê outra chance se ele voltar

Quando os homens se afastam de repente, muitas vezes se arrependem e querem voltar, pensando que você estará disposta a recebê-lo de volta como se nada tivesse acontecido.

E não é saudável dar uma chance a alguém que te fez sofrer tanto e que partiu do nada sem pensar em você, pois se fez uma vez, pode fazer muitas vezes mais.

Portanto, não se exponha novamente, ele não merece essa oportunidade, é melhor que esteja sozinha ou com alguém que realmente te ame, do que estar com um homem que te machucou, e além disso, será a sua melhor vingança.