Foi uma nave-mãe? Especialista fala sobre o que teria causado a falha da Microsoft

Queda da CrowsStrike estaria relacionada com OVNI

No último fim de semana, várias partes do mundo viveram horas de apreensão e intriga depois que a Microsoft experimentou uma falha informática que afetou milhões de pessoas em todo o mundo, prejudicando vários serviços, desde a interrupção de conexões de transporte público, atrasos em voos internacionais e até restrições nas operações de atendimento médico.

A falha generalizada causou centenas de dificuldades e foi considerada a possibilidade de ser um incidente de segurança ou um ciberataque, no entanto, a empresa CrowdStrike, especializada em cibersegurança, informou que esse não foi o motivo.

Diante da incerteza, as teorias da conspiração têm proliferado e a de um especialista agora chamou atenção especial, pois estaria relacionada a seres interestelares. Este especialista em fenômenos de OVNIs sugeriu uma conexão intrigante entre a interrupção do serviço de informática da Microsoft e a presença de um misterioso orbe flutuante sobre St. Albans, no condado inglês de Hertfordshire.

O especialista em OVNIs disse alguma coisa sobre a razão da falha da Microsoft?

Em uma conversa com o jornal Daily Star, Mark Christopher Lee levantou a hipótese de que por trás de tudo poderia haver uma força externa mais inteligente que poderia ter sido causada pela presença de um OVNI de proporções colossais que está flutuando fora do planeta, ou seja, uma nave-mãe.

O especialista opinou que poderia haver "algum tipo de inteligência superior fazendo isso, eu não sei, possivelmente. Referi-me a isso em um artigo anterior para o Cosmic Joker", explicou, refletindo sobre a possibilidade de haver uma ligação entre o apagão e um estranho orbe que viu flutuando sobre sua casa em St. Albans no mesmo dia.

“Também está relacionado com a possibilidade de que toda a vida seja uma simulação, uma espécie de jogo e que os extraterrestres estejam no controlo. É uma possibilidade. O que aconteceu hoje pode ser parte de um sinal de que algo está nos controlando”, acrescentou.

Ao descrever o que viu sobre sua casa em St. Albans, perto do aeroporto de Luton, Mark comentou: "Foi realmente estranho. No início, pensei que era um avião, mas não era; havia luz refletindo nele. Aqui perto passam muitos aviões devido à nossa proximidade com o aeroporto de Luton. Não se movia como os aviões que se aproximam ou se afastam; simplesmente balançava um pouco de um lado para o outro. Não parecia ser um balão porque havia um pouco de brisa, o que deveria tê-lo feito se mover mais. Parecia estar aparecendo e desaparecendo".

Após a queda da Microsoft, os executivos da Crowdstrike explicaram que o problema foi simplesmente um erro técnico e não uma tentativa de intrusão externa, e que a falha foi identificada, isolada e uma solução foi implementada.