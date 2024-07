Histórias emocionantes do passado: o dia em que um streamer pagou uma dívida milionária de sua mãe e gravou sua reação ao vivo

O conteúdo dos streamers vai muito além de horas passadas atrás de uma tela jogando videogames. Milhares de criadores se dedicaram a oferecer conteúdo de qualidade, chegando ao ponto de tocar a fibra emocional de seus seguidores. É por isso que hoje vamos contar uma história emocionante, daquelas que tocam o coração mais frio. Lembramos do dia em que Aydan Conrad fez sua mãe e sua comunidade chorarem com uma notícia que ainda nos emociona quatro anos depois.

Em janeiro de 2020, quando o covid-19 estava se espalhando por Wuhan, China e países vizinhos da Ásia, os streamers estavam começando a entrar em uma nova era migrando do YouTube para uma nova plataforma, Twitch.

Um dos pioneiros nessas aventuras foi o jogador profissional de Fortnite, Aydan Conrad. Este streamer fez seu caminho no mundo das transmissões na internet por sua impressionante habilidade em jogos de tiro.

Começou com Fortnite, mas depois migrou para Call of Duty: Warzone, onde é um dos jogadores mais letais do mundo.

Os primeiros lucros foram para a mãe

Quando Aydan Conrad começou a ganhar fama (e dinheiro), a primeira coisa que fez foi pagar a dívida do empréstimo universitário de sua mãe. Como alguns sabem, os estudos de nível superior nos Estados Unidos são extremamente caros, então muitos recorrem a um empréstimo que às vezes é mais caro do que uma casa.

Os lucros de Aydan Conrad permitiram que o jovem, que na época tinha 20 anos (hoje tem 25), pagasse o empréstimo estudantil de sua mãe. Após liquidar as dívidas, ele ligou para sua mãe enquanto estava ao vivo com sua comunidade, o que resultou em um dos momentos mais virais da internet pré-pandemia.

Aydan nunca revelou o valor exato, mas pelos cálculos, sua mãe devia cerca de US$40 mil. Apenas contando os lucros iniciais de transmitir no Twitch e jogar Fortnite, o streamer ficou com um saldo de aproximadamente US$198 mil.

Ele foi o primeiro a ganhar mais de US$300 mil em prêmios do Warzone e seu crescimento não parou de crescer desde as primeiras transmissões ao vivo.