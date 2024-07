Homem desaparecido por 12 dias é resgatado graças a carro abandonado e diário

Scott Hern, um montanhista de 46 anos, ficou desaparecido por 12 dias em uma área remota de cânions em Red River Gorge, Kentucky, EUA. Sem água e comida, ele foi encontrado graças a um carro abandonado e a um diário, elementos que forneceram pistas cruciais para sua localização. A história de seu resgate é um exemplo impressionante de perseverança e trabalho em equipe.

ANÚNCIO

A descoberta do carro e o início das buscas

O desaparecimento de Scott foi notado quando seu carro permaneceu estacionado por vários dias em uma área do parque. As autoridades locais, ao investigarem a placa do veículo, descobriram que ele havia sido reportado como desaparecido em Ohio. Isso desencadeou uma busca imediata na região onde o carro estava.

Durante as buscas iniciais, a equipe de resgate encontrou um diário deixado por Scott. Nele, ele descrevia suas intenções de explorar várias cachoeiras na Floresta Nacional Daniel Boone, incluindo a região de Bells Falls. Essas anotações foram essenciais para direcionar os esforços de busca para áreas específicas que ainda não haviam sido totalmente exploradas.

As dificuldades do resgate

Os resgatistas enfrentaram vários desafios durante a operação. A área ao redor e acima das cachoeiras foi minuciosamente verificada, mas a busca se intensificou quando encontraram uma pegada que correspondia ao sapato de Scott, além de marcas deixadas por uma bengala de trilha. Esses sinais renovaram as esperanças da equipe, que seguiu a trilha até ouvir gritos de socorro vindos de uma área abaixo de uma linha de penhasco.

Scott foi encontrado desidratado e com os pés feridos, mas consciente e em bom estado de saúde considerando as circunstâncias. Após ser resgatado, ele foi levado de helicóptero para fora da região acidentada. O governador de Kentucky, Andy Beshear, elogiou o trabalho dos resgatistas, destacando o resultado notável alcançado pela equipe de busca e resgate do Condado de Wolfe.

Fonte: O Globo