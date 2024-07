Por que a pista de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 será roxa?

Nesta sexta-feira, 26 de julho, começam os Jogos Olímpicos de Paris 2024, um dos eventos esportivos mais aguardados deste ano, e nesta edição chamou a atenção que foi revelado que a pista de atletismo terá nove pistas e será roxa.

ANÚNCIO

Aqui contamos por que, e compartilhamos os últimos detalhes sobre o evento, pois estamos cada vez mais perto.

Assim será a pista dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

As autoridades dos Jogos Olímpicos anunciaram que a empresa italiana Mondo foi a responsável por produzir a pista de atletismo que será utilizada na França.

Esta pista, que cobre uma área de 17.000 metros quadrados, foi instalada em um mês e estará localizada tanto no Stade de France como no Stade Annexe.

É feito com 50% de materiais renováveis não fósseis, o que promove a sustentabilidade. Além de ser durável e ter uma vida útil prolongada, apresenta um design bicolor em tons de roxo: um mais escuro na área de competição para os atletas e outro mais claro que define as nove pistas.

Por que será que é roxa?

As autoridades de Paris 2024 explicaram que escolheram a cor da pista com o objetivo de criar um ambiente "alegre e divertido", tanto para os atletas quanto para os fãs; além disso, será uma forma de fazer história.

Alain Blondel, chefe de atletismo dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, compartilhou mais sobre esta edição: "A maior parte do trabalho consistiu em criar uma pista diferente do que havíamos visto, manter o foco criativo que o comitê organizador tem tido desde sua criação, ir um pouco além do tradicional".

ANÚNCIO

“O aspecto dos Jogos inclui três cores para todas as sedes de competição: azul, verde e roxo. Optamos por esta pista roxa com diferentes tonalidades: mais clara para a pista, mais escura para as áreas de assistência e cinza para as curvas, lembrando as pistas de cor cinza que estavam lá há 100 anos para os Jogos Olímpicos. Jogos Paris 1924″, acrescentou.

Em relação à decisão de incluir nove pistas em vez das habituais oito nos Jogos Olímpicos, deve-se à antecipação de possíveis empates ou desqualificações durante as competições. Isso permite que todos os competidores possam correr simultaneamente, em vez de ter que recorrer a um sorteio.

Datas confirmadas dos testes de atletismo

As provas de atletismo serão de 1 a 11 de agosto. Das 48 provas programadas, 46 serão realizadas na pista, com exceção da marcha masculina e feminina, que usarão a pista, mas serão realizadas fora dos estádios.