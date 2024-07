Turista sofre ataque de cavalo da realeza e desmaia: veja o vídeo

No último domingo, 21 de julho, uma turista teve uma experiência inesperada e dolorosa durante uma visita a Londres. Ela se aproximou demais de um cavalo da guarda real britânica para tirar uma foto, e o resultado foi um incidente que gerou grande alvoroço. O cavalo mordeu o braço da mulher com força, levando-a a um estado de desespero tal que acabou desmaiando. O vídeo do ocorrido rapidamente se espalhou pelas redes sociais, gerando tanto preocupação quanto piadas.

Surpresa desagradável

Enquanto tentava se aproximar do cavalo para capturar a imagem perfeita, a turista não notou o aviso claro ao lado do animal, que indicava: “Cuidado, os cavalos podem dar coice ou morder”. A sinalização, que estava bem visível, parecia não ter sido suficiente para evitar o acidente. Após a mordida, a mulher ficou visivelmente abalada e foi imediatamente assistida por pessoas próximas, que a ajudaram e a acalmaram até que a polícia chegasse.

O cavalo, claramente irritado com a presença invasiva, deu um tranco forte, fazendo com que a mulher se soltasse e buscasse segurança. No vídeo viral, a expressão de dor e pânico da turista é evidente, enquanto o cavalo permanece calmo ao fundo. Após o incidente, a vítima recebeu atendimento médico e foi levada ao hospital para tratar os ferimentos e o choque.

Reação do público e lições aprendidas

O incidente gerou uma onda de comentários nas redes sociais, onde muitos usuários ironizaram a situação, apontando que a placa de aviso não poderia ser mais clara. “Eu li a placa e sabia dos riscos. Evitei me aproximar e não tive problemas”, comentou um internauta. Outro fez uma observação irônica sobre como o aviso poderia ter sido mais eficaz.

Além das piadas, a situação destacou a importância de respeitar os sinais e as recomendações em locais com animais. Embora o cavalo da guarda real seja uma atração turística, ele também é um animal que pode reagir de forma imprevisível se não for tratado com o devido respeito.

A história serve como um lembrete para todos os visitantes: é fundamental seguir as orientações de segurança para evitar incidentes indesejados, especialmente em áreas com animais de grande porte.